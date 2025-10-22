Украо јој и телефон!
ПРИШАО ДЕВОЈЦИ С ЛЕЂА, НЕПРИМЕРЕНО ЈЕ ДОДИРИВАО, ПА ОБОРИО У Београду ухапшен младић (22) из Руме због сумње на НЕДОЗВОЉЕНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ и РАЗБОЈНИШТВО
22.10.2025.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Звездара, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су И.З. (2003) из Руме, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела недозвољене полне радње и разбојништво.
Он се сумњичи да је 19. октобра у Улици Војводе Бране пришао с леђа двадесетогодишњој девојци и непримерено је додиривао и оборио, а потом украо телефон и побегао.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву.