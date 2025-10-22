Ухапшен Земунац због полног узнемиравања! МЛАДИЋ УПАО У ДВОРИШТЕ КУЋЕ И СКИНУО СЕ ИСПРЕД ЖЕНЕ Хорор у Земуну
22.10.2025. 21:24 21:26
Коментари (0)
Младић А.В. (22)ухапшен је у Земуну због сумње да је полно узнемиравао једну жену, сазнаје "Телеграф".
Инцидент се догодио пре неколико дана у Земуну када је осумњичени ушао у двориште породичне куће жене З.Р. и понашао се непримерено.
Сумња се да је скинуо свој доњи веш, да се хватао за полни орган који је потом показивао жени. Она је одмах позвала полицију која је покренула истрагу поводом овог случаја.
Убрзо је идентификован, лоциран и ухапшен. Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за кривично дело полно узнемиравање, бити приведен на саслушање у Треће основно јавно тужилаштво у Београду, истрага је у току, преноси Мондо.