ЈЕЗИВ НАПАД У ЗЕМУН ПОЉУ! Човека ударио металном шипком у главу, па отео новац и мобилни

22.09.2025. 21:43
Пише:
Дневник
Извор:
Teлеграф/Mondo
Фото: pixabay.com

У недељу ујутру у улици Душана Мадјарчића Корчагина у Земун Пољу, непознато лице насрнуло је на 45-годишњег Н. К., ударило га металном шипком у главу и отело му новац и мобилни телефон.

У недељу ујутру у Земун Пољу, у улици Душана Мадјарчића Корчагина, нападнут је Н. К. (45). 

На њега је, према првим информацијама, насрнуло непознато лице и задало му више удараца металном штанглом у главу, након чега му је отело мобилни телефон и новац који је имао код себе.

пљачка ударац у главу земун поље
Извор:
Teлеграф/Mondo
Пише:
Дневник
