ЈЕЗИВ НАПАД У ЗЕМУН ПОЉУ! Човека ударио металном шипком у главу, па отео новац и мобилни
22.09.2025. 21:43 21:49
У недељу ујутру у улици Душана Мадјарчића Корчагина у Земун Пољу, непознато лице насрнуло је на 45-годишњег Н. К., ударило га металном шипком у главу и отело му новац и мобилни телефон.
У недељу ујутру у Земун Пољу, у улици Душана Мадјарчића Корчагина, нападнут је Н. К. (45).
На њега је, према првим информацијама, насрнуло непознато лице и задало му више удараца металном штанглом у главу, након чега му је отело мобилни телефон и новац који је имао код себе.