НЕМОЈТЕ ДА РАДИТЕ ОВО, У ЛОНДОНУ Жена кажњена са 150 фунти јер је просула остатак своје КАФЕ У УЛИЧНИ СЛИВНИК

22.10.2025. 20:25 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

Жена из западног Лондона изјавила је да је била шокирана када је сазнала да је кажњена са 150 фунти јер је једног јутра, чекајући аутобус, просула остатак своје јутарње кафе у улични одвод.

Ова жена је рекла да је била уверена "да ради праву ствар" када је остатак своје кафе просула  у улични одвод, преноси лондонски Гардијан.

Међутим, само неколико тренутака касније, зауставила су је тројица полицајаца у близини станице Ричмонд и уручила јој фиксну казну.

"Приметила сам да ми се аутобус приближава, па сам само просула кафу који нисам попила. Али, чим сам се окренула, тројица полицајаца, су ме зауставила. Нисам имала појма да је сипање течности у одвод незаконито. Био је то прави шок", рекла је овба жена.

Портпарол градског већа Ричмонда рекао је да су прегледани снимци са камера које су полицајци носили и да се не може закључити да су се полицајци понашали агресивно.

"Снимци потврђују да су полицајци деловали професионално у складу са околностима", рекао је портпарол градског већа Ричмонда.

 

кафа сливник казна
