ЧЕКА НАС само један слободан дан ДО КРАЈА ОВЕ ГОДИНЕ! Зато ће нас следећа “наградити” низом нерадних дана и прилика за одмор

А то је 11. новембар, Дан примирја у Првом светском рату. Тај дан пада у уторак, па ће многи, кад премосте понедељак, имати продужени викенд и четири слободна дана. Божић за католичке вернике ове године пада у четвртак, 25. децембра.

Иако је то једина прилика у наредних 70 дана, до Нове године, следећа, 2026. имаће прегршт прилика за мини одморе.

Почиње већ 1. јануара који наредне, 2026. године, пада у четвртак, са 2. јануаром и викендом који следи, то су већ четири слободна дана. Убрзо потом, у среду је прослава Божића за православне вернике. То је све од јануара.

У фебруару славимо Дан државности, који следеће године пада у недељу и понедељак, 15. и 16. фебруара. Али, пошто један од дана празновања пада у недељу, празник и нерадни дан се помера за један дан, па се неће радити и 17. фебруара. Ето прилике за укупно четири нерадна дана.

Фото: freepik, ilustracija

У марту, припадници исламске вероисповести нерадно ће обележити петак, 20. март, први дан Рамазанског бајрама.

У априлу 2026. године су и васкршњи празници, и за провославне и за католичке вернике. Католички ће одмарати од 3. до 6. априла, а православни од 10. до 13. априла.

У мају нам ето Празника рада, који наредне године пада у петак, али је нерадни дан и субота, 2. мај. Ето прилике, кад спојите са недељом, за три нерадна дана. За припаднике исламске вероисповести, 27. мај биће нерадни дан због Курбанског бајрама.

А потом следи пауза све до јесени. Па је следећи нерадни дан већ поменути 11. новембар, Дан примирја у Првом светском рату. А крај године за католике доноси још један слободан дан – 25. децембар, Божић.

Припадници различитих верских заједница имају право на слободан дан и то:

православци - на први дан крсне славе; католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први дан католичког Божића, Велики петак, Ускрс и Ускрсни понедељак по њиховом календару; припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама; припадници јеврејске заједнице - на први дан Јом Кипура.

Закон прописује да се државни и верски празници у Србији обележавају нерадно, осим Дана победе, који се празнује радно. Ипак постоје одређене службе, предузећа и институције које су дужне да раде и током празника, наводи Бизнис Телеграф