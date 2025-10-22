Поводом данас усвојене резолуције ПОСЛАНИЦА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМНТА СИЛВИЈА САРДОНЕ ЗА СРПСКИ УГАО: Србија заслужује поштовање, не спољне манипулације
Европски парламент данас је усвојио тзв. „Заједничку резолуцију о поларизацији и појачаној репресији у Србији“, поводом годишњице трагичног урушавања надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду.
Резолуција је прошла захваљујући гласовима политичких групација и посланика који већ дуже време спроводе антисрпску агенду и активно делују против интереса Србије. Резолуција је усвојена са 457 гласова за, 103 против и 72 суздржана.
Ексклузивно за Српски угао огласили су се Силвија Сардоне, посланик Eвропског парламента и Стефан Павеси њен асистент.
Захваљујући великом раду Лиге у оквиру групе Патриота, данас смо гласали против резолуције коју је поднела левица како би напала власт у Србији, користећи изразито оптужујуће термине и приказујући мрачну слику политичке и друштвене ситуације у земљи, годину дана након урушавања надстрешнице на станици у Новом Саду. Текст резолуције приписује тешку одговорност влади у Београду, оптужујући је за наводна кршења људских права, репресију неистомишљеника и мешање Кине и Русије, рекао је Стефан Павеси за Српски угао.
У име Европске групе Патриота, посланица Силвиа Сардоне је додала:
„Србија је доживела огромну бол и заслужује поштовање, не спољна мешања, нити политичке манипулације. Неприхватљиво је да се бол грађана користи као оружје за дестабилизацију српских институција. Србија мора имати право да своје унутрашње ствари решава суверено и одговорно. Европа мора сарађивати са Србијом, а не покушавати да јој намеће сопствену политичку агенду.”
Резолуција левице је усвојена, али ми не окрећемо леђа српском народу и његовој слободи, закључио је Павеси.
Поглед редакције портала Српски угао
Усвојена резолуција, према мишљењу групе Патриота, представља неприхватљив акт мешања у унутрашње ствари суверене државе и директно ниподаштава напоре српских институција да се носе са последицама несреће у Новом Саду и одговоре на безбедносне и инфраструктурне изазове. Очекује се да ће усвајање овог документа додатно закомпликовати односе Србије и појединих структура унутар Европске уније, у тренутку када се воде кључни разговори о проширењу и будућем статусу Србије у европској заједници. Оно што грађанима Србије остаје као необјашњив феномен јесте чињеница да Европски парламент често гласа о неким резолуцијама које се тичу нас, иако ми немамо наше представнике у Европском парламенту, нити смо земља чланица Европске Уније, те остаје нејасно шта је циљ и на који начин то може бити обавезујуће. Ипак, оно што је јасно да се оваква бесмислена гласања користе као вид притиска на нашу земљу. Зашто смо ми тема у овој институцији?
Нина Стојановић и Јасмина Драгутиновић