ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ УСВОЈИО РЕЗОЛУЦИЈУ О СРБИЈИ Коментарише се актуелна ситуација од пада надстрешнице у Новом Саду
СТРАЗБУР: Европски парламент усвојио је данас Резолуцију о Србији са 457 гласова за, 103 против и 72 уздржана.
У сали је било присутно 632 од 750 европосланика
У документу, који није правно обавезујући и који су предложили поједини посланици група Социјалдемократа, Зелених, ЕПП, ЕЦР, Обновимо Европу, коментарише се актуелна ситуација у Србији од пада надстрешнице у Новом Саду у новембру прошле године и протести изазваних тим догађајима.
У Резолуцији се наводи да је од фебруара до краја септембра 2025. године одржано више од 10.700 протеста у више од 630 општина и 1.200 скупштина локалних заједница, уз оцену да су протести били мирни, док се за њихово покретање криви Београд, због наводне репресије, нетранспарентности, непоштовања грађанских слобода.
Тврди се и да је репресија ескалирала, с полицијским рацијама на организације цивилног друштва, употребом сузавца, као и да су хапшења била произвољна и политички мотивисана.
Позивају у Резолуцији на хитне, непристрасне и транспарентне истраге свих навода о непотребној и несразмерној употреби силе и забрањеног оружја, произвољним хапшењима, притворима, мучењу, сексуалном насиљу над притвореницима, политички мотивисаним кривичним гоњењима и другим тешким кршењима људских права.
Европосланици сматрају да су безбедносне агенције незаконито снимале и преносиле приватне разговоре, од којих су неки потом искоришћени за оптужбу девет студената за припрему напада на уставни поредак и сигурност Србије.
Резолуцијом се осуђује наводна одмазда Владе Србије против запослених у образовном и културном сектору због подршке протестима, укључујући наводно смањење плата и позива Београд да одмах обнови финансирање универзитета у складу са законодавством Србије.
ВУЧИЋ О РЕЗОЛУЦИЈИ ЕП Све у складу са обојеном револуцијом, видело се ко је против Србије
БЕОГРАД: Председник Александар Вучић изјавио је данас поводом резолуције Европског парламента о Србији да је све очекивано и логично у складу са обојеном револуцијом, а да је све о озбиљности европарламентараца и њиховој одговорности разумео из тога што су осудили употребу звучног топа које није било. Он је рекао и да се у расправи видело ко сеје мржњу против Србије.
"Највише се, као што сте видели, јавило Хрвата. Њих шесторица, ако се не варам. Све очекивано, све логично, све у складу са обојеном револуцијом. Мене је нешто друго мало изненадило и забринуло. Све остало је очекивано. Имали смо и много оштрије резолуције. Мене брине то да, када вам неко каже имамо релевантне изворе који су утврдили да је употребљен звучни топ, мени то говори не само да тамо постоји део људи који су патолошки лажови. То имате у сваком друштву, имате у сваком парламенту, имате на сваком месту. Али да то буде ниво патолошког лагања са нивоа Европског парламента, то морам да признам нисам очекивао", рекао је Вучић током обраћања у Палати Србија.
Одговарајући на новинарско питање како коментарише јучерашња догађања у Европском парламенту и шта та резолуција може да промени истакао је да се ради о великом нивоу неозбиљности.
"Да ви помињете чак преписујући медије Јунајтед групе по имену господина Кричка, то је већ тешка и опака болест. И данас је господин Кричак био први на лицу места, иако то није био његов примарни посао, долетео је и умногоме помагао да се ствари рашчисте и да буду јасне. Борац без страха и мане, зато многима смета. Као и господин Репац, као и многи други. Људи који се држе закона стриктно као пијан плота и који поштују своју земљу и који поштују Устав Републике Србије", навео је Вучић.
Додао је да се видело да је и делу европарламентараца засметао Ћациленд и да је онда све јасно.
"Не смета им 25.000 криминалних скупова, не смета им 60 или 70 факултета окупираних, не смета им то што свакога дана ометају нашу Уставом гарантовану слободу кретања. Ништа им то не смета, смета им један парк и једна једина тачка. И онда видите колико је то политички обојено и ја немам проблем са тим", рекао је Вучић.
Оценио је да је све о озбиљности европарламентараца и њиховој одговорности разумео из тога што су снажно осудили употребу звучног топа које није било.
"Да вам поновим још једанпут. Докажете да је употребљен звучни топ, ја нисам председник Србије истог дана. Тек да видите о каквој је монструозној лажи реч. Баш као оној у Ваљеву где је наводно дечак погинуо од 16 година. Баш као оној где је претучена девојка која није ни ушла у полицију. Баш као и ћутање целокупне јавности на то када је први блокадер потегао пиштољ и пуцао на просторије Српске напредне странке. Вероватно сте и заборавили, то се догодило у Врњачкој Бањи. Ћутали су сви. Чак и не само политичари. Ћутали су и медији. Правили су се да се тако нешто није догодило", навео је он.
Додао је да је после тога било питање тренутка када ће да пуцају у месо и да су данас пуцали у месо.
"Следећи је тренутак када ће да почне неко веће зло. И зато морамо са тим да се кривично-правно обрачунамо, да последице свима буду апсолутно јасне, предвидиве, али и да упозоримо и замолимо све нормалне људе у Србији да не припремају сопствену одбрану оружјем и да не предузимају било какве осветничке акције, да верују својој држави и држава ће успети да сачува мир и поредак у земљи", поручио је Вучић.
Осуђује се и владајућа Српска напредна странка (СНС) у организовању, како тврде, илегалног кампа у Пионирском парку испред зграде председништва и Народне скупштине.
Такође осуђује се и наводно отворено руско мешање у српске протесте кроз изјаве званичника Руске Федерације, укључујући председника те земље Владимира Путина који је рекао да су протести део "обојене револуције" коју подржава Запад.
У документу се тврди да је Србија последњих година одлучила да продуби своју енергетску зависност од Русије, као и да би Србија требало да донесе темељне одлуке у том погледу, због чега се поздравља најава председнице ЕК о помоћи Србији како би јој се омогућило да постане енергетски независнија од Русије.
Влада Србије криви се у документу јер наводно преговара с власницима компаније Јунајтед Медиа, под којом послују неки од "последњих преосталих медија независних од утицаја владајуће странке", како би "ослабила" те медије, што би представљало озбиљан ударац већ угроженом медијском плурализму у Србији.
Изражава се забринутост због, како се тврди, озбиљног ризика да резултате следећих националних избора неће прихватити све стране и позива на хитно и потпуно спровођење свих препорука међународних мисија за посматрање избора ОСЦЕ/ОДИХР, како би се осигурали слободни и поштени избори у Србији.
Како се наводи, Србија се подстиче да ојача сарадњу са Групом држава против корупције (ГРЕЦО) и да у потпуности испуни своје обавезе из УНЦАЦ-а и позива на повећану транспарентност власништва и финансирања у јавним набавкама за инфраструктурне пројекте.
Српске власти се позивају да спроведу потпуно транспарентну и свеобухватну техничку безбедносну инспекцију свих инфраструктурних објеката.
У документу се наводи и да би преговори о приступању ЕУ са Србијом требало да напредују само на основу напретка у области владавине права, борбе против корупције и организованог криминала, независности правосуђа, слободе медија, а највиши званичници ЕУ позивају да се уздрже од давања изјава којима хвале процес реформи у Србији.
У Резолуцији се ЕК позива да покрене иницијативу за циљане појединачне санкције против оних који су одговорни за тешка кршења закона и људских права у Србији, а земље чланице ЕУ које су најавиле учешће на специјализованој изложби Еxпо 2027 позивају да узму у обзир озбиљне забринутости и наводне доказе о широко распрострањеној корупцији повезаној с властима.
Данас усвојена Резолуција није правно обавезујућа.