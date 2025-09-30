РАЗВОДИ СЕ ПАР ЗА КОЈИ СЕ МИСЛИЛО ДА ЈЕ НАЈСКЛАДНИЈИ Никол Кидман оставио супруг! После скоро две деценије дошао крах љубави

Вест о разводу потврдио је Варијети у понедељак увече, док је неименовани извор за Њујорк пост изјавио: "Понекад везе једноставно прођу својим током."

Према писању сајта ТМЗ, 58-годишња Кидман и 57-годишњи Урбан већ од јуна живе одвојено.

Упркос проблемима, глумица је у јуну на Инстаграму поделила заједничку фотографију с Урбаном поводом годишњице брака. Ипак, извештаји откривају да се музичар иселио из њиховог дома у Нешвилу, док Кидман, према блиским изворима, „"очајнички жели да спасе везу".

"Она ово није желела", рекао је други неименовани извор за часопис People. "Борила се да спасе брак."

Пар има две ћерке: Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14).

Како пише Дејли мејл, кључни разлог проблема крије се у пренатрпаним распоредима.

Фото: Screenshot YT E! News

"Кит никада не виђа Никол, или она снима или је он на турнеји. Било је много љубави између њих двоје и можда се нец́е развести, али постоји свет у којем обоје живе, а у којем ниједно од њих није у њему", открива извор.

Током лета Кидманова је боравила у Енглеској снимајући наставак филма "Практична магија", где је, према листу Сан, плаћала 87.288 долара месечно за луксузну вилу Боја Џорџа – без мужа.

Урбан је у међувремену био на турнеји "Хигх Аливе2, путујући по САД и Канади.

Интервју који је изазвао буру

Додатну тензију изазвао је Урбанов наступ у радио емисији "Mix 102.3 Hayley & Max in the Morning" у Аделаиди.

Водитељ Макс Бурфорд питао је музичара: "Шта Кит Урбан мисли када види своју прелепу жену са прелепим млађим мушкарцима попут Зака Ефрона како имају ове прелепе љубавне сцене на телевизији и радију?"

Линија је нагло утихнула, а запослени на радију касније су рекли: "Он је искључен са Зума. Мислим да нам је његов тим спустио слушалицу јер нису желели да поставимо то питање."

Глумица имала већ један брак

Никол Кидман и Кит Урбан венчали су се у Сиднеју у јуну 2006, годину дана након што су се упознали на гала вечери G'Day USA.

Пре тога, Кидман је била у браку с Томом Крузом од 1990. до 2001. године, а заједно имају двоје усвојене деце – Белу (32) и Конора (30).

