(ФОТО) Нови развод на помолу? НИКОЛ КИДМАН И КИТ УРБАН МЕСЕЦИМА НЕ ЖИВЕ ЗАЈЕДНО Обожаваоци у шоку, све се сазнало! Ево где је запело
29.09.2025. 23:23 23:28
Како сазнаје ТМЗ, Никол Кидман и њен супруг Кит Урбан одлучили су да живе одвојено.
Више извора блиских пару открило је за ТМЗ да пар не живи заједно од почетка лета.
Како наводе, Никол се брине о њихове две ћерке и одржава породицу на окупу кроз овај тежак период.
Разлог за раздвајање је, према сазнањима, једностран. Никол није желела разлаз и покушавала је да спаси брак.
Кит је набавио своју резиденцију у Нешвилу и одселио се из њихове породичне куће, која се такође налази у Нешвилу, наводи извор.
Када је у питању развод, то још увек остаје да се види. Кит и Никол венчали су се 2006. године.
Њихове ћерке данас имају 14 и 17 година.