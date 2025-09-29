light rain
МИХАИЛ ДУДАШ ПОСТАО ГЛУМАЦ

(ФОТО, ВИДЕО) Публика га зна као вишеструког шампиона, а сада се показао у потпуно другачијем светлу! СЦЕНАМА СА СУПРУГОМ АНЂЕЛОМ ЈОВАНОВИЋ распаметио гледаоце

29.09.2025. 21:57 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
серија
Фото: Youtube Printscreen/RTS

Познати српски атлетичар Михаил Дудаш опробао се и као глумац, те први пут стао пред камере и поделио кадар у популарној српској серији и то ни више ни мање него са својом супругом - глумицом Анђелом Јовановић.

Публика га зна као вишеструког шампиона у атлетици, а сада се на Радио-телевизији Србије представио у потпуно новом издању - у улози достављача Декија и то у 179. епизоди домаће серије „Радио Милева”.

Занимљиво је да је кадар делио са својом супругом - глумицом Анђелом Јовановић, али и њеним колегама Анђелком Стевић Жугић, Бојаном Жировићем и Немањом Јаничићем. У овој епизоди, коју је режирао Никола Којо, Дудаш је имао задатак да дочара лик Декија, достављача мафина и кафе на бициклу, у којег се Цока, коју игра управо његова супруга Анђела, заљубљује на први поглед и покушава да га заведе. Познати српски атлетичар није само статирао у серији, већ је имао и дијалоге које је, рекло би се, одлично савладао. Дудашу је ово било прво глумачко искуство уз супругу, која је од прве сезоне део ове серије, а вероватно је уз њену помоћ и савладао глумачки задатак који му је поверен.  

Подсетимо, Михаил Дудаш и Анђела Јовановић венчали су се на једном имању крај Београда 2023. године, а прошле године добили су и сина Луку. У љубави су још од 2020. године. Глумица је својевремено за медије испричала да јој се живот после удаје доста променио. 

серија
Фото: Youtube Printscreen/RTS


Лепо је у браку и препоручујем свима. Обично моји пријатељи говоре да се ништа не мења у браку. И у суштини, ништа се не мења нешто знатно, али постоји неки додатни слој, нека тежина и посвећеност је већа. Некако смо сада породица права, тако да мени је лепше него што ми је било када смо били у вези – казала је глумица. – Ми смо од самог старта кренули да живимо заједно и некако смо веома брзо обавили јако важне разговоре. И врло брзо смо се препознали. Некако смо одмах почели да радимо неке ствари - мењамо туш кабину, нека цев треба да се поправи, гарнитура. Ушли смо одмах у тај одрасли живот. Дивно је јер се волимо као деца и надам се да ће тако заувек остати. Стварно постоји нешто лепо и невино у тој нашој љубави, а као одрасли смо људи и у браку смо.

В. Бијелић
 

михаил дудаш тв серијал атлетичари
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
