(ФОТO, ВИДЕО) ОВО ЈЕ ПРАВА НИКОЛ КИДМАН: Она је невероватно духовита и спонтана, СУШТА СУПРОТНОСТ ОНОМЕ ШТО СЕ О ЊОЈ МИСЛИ – поручује холивудска продуценткиња

04.09.2025. 22:44
Пише:
Дневник
Извор:
Глоси
глумица
Фото: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Иако је публика доживљава као озбиљну, резервисану и помало уштогљену, Никол Кидман у приватном животу изгледа сасвим другачије.

Реномирана аустралијска продуценткиња Бруна Папандреа изненадила је јавност када је открила да је славна глумица Никол Кидман заправо изузетно духовита и често уме да насмеје екипу око себе.
 

Папандреа, позната по филмовима Wild, Hot Pursuit и Luckiest Girl Alive, присуствовала је представљању Тропфеста у Сиднеју и у разговору с новинарима открила:

Никол Кидман је заправо много смешнија него што мислите. Снимила је и комедије, али приватно, има невероватан смисао за хумор, духовита је и спонтана.

 

Продуценткиња и Кидман сарађивале су на награђиваној серији "Мале лажи" заједно са из Витерспун, Лором Дерн и Зое Кравиц, а Папандреа признаје да ју је тада посебно освојила глумичина бритка духовитост и “суви хумор”.
 

 Њена изјава поклопила се с тренутком када се на друштвеним мрежама још увек препричава вирални снимак са премијере филма "Бејбигрл". 
 

Наиме, Никол је током разговора с репортером, након што је чула да медиј носи назив "Pop Crave", слегнула раменима и насмејала се према екипи изван кадра.

Тај моменат је поделио фанове – једни су одушевљено коментарисали како је Кидман “легенда” и како је коначно показала опуштену страну, док су други сматрали да је њен гест деловао хладно и “помало безобразно”.
 

Једно је сигурно, пише Глоси, иза гламурозног имиџа оскаровке крије се много опуштенија и духовитија жена него што јавност мисли.

06.05.2025. 17:29 17:47
