(ФОТO, ВИДЕО) ОВО ЈЕ ПРАВА НИКОЛ КИДМАН: Она је невероватно духовита и спонтана, СУШТА СУПРОТНОСТ ОНОМЕ ШТО СЕ О ЊОЈ МИСЛИ – поручује холивудска продуценткиња
Иако је публика доживљава као озбиљну, резервисану и помало уштогљену, Никол Кидман у приватном животу изгледа сасвим другачије.
Реномирана аустралијска продуценткиња Бруна Папандреа изненадила је јавност када је открила да је славна глумица Никол Кидман заправо изузетно духовита и често уме да насмеје екипу око себе.
Папандреа, позната по филмовима Wild, Hot Pursuit и Luckiest Girl Alive, присуствовала је представљању Тропфеста у Сиднеју и у разговору с новинарима открила:
Никол Кидман је заправо много смешнија него што мислите. Снимила је и комедије, али приватно, има невероватан смисао за хумор, духовита је и спонтана.
Продуценткиња и Кидман сарађивале су на награђиваној серији "Мале лажи" заједно са из Витерспун, Лором Дерн и Зое Кравиц, а Папандреа признаје да ју је тада посебно освојила глумичина бритка духовитост и “суви хумор”.
Њена изјава поклопила се с тренутком када се на друштвеним мрежама још увек препричава вирални снимак са премијере филма "Бејбигрл".
Наиме, Никол је током разговора с репортером, након што је чула да медиј носи назив "Pop Crave", слегнула раменима и насмејала се према екипи изван кадра.
Тај моменат је поделио фанове – једни су одушевљено коментарисали како је Кидман “легенда” и како је коначно показала опуштену страну, док су други сматрали да је њен гест деловао хладно и “помало безобразно”.
Једно је сигурно, пише Глоси, иза гламурозног имиџа оскаровке крије се много опуштенија и духовитија жена него што јавност мисли.