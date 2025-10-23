overcast clouds
23°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Посетите "немачку Тоскану", идеална јесења дестинација: ОВДЕ РИЗЛИНГ ДОМИНИРА, А КУХИЊА НУДИ ЈЕДИНСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИТЕТЕ

23.10.2025. 16:30 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.цом
Коментари (0)
вино
Фото: Ilustracija pixabay

У регијама Рајна-Палатината и Сарланда крије се аутентични део Немачке, често називан „немачка Тоскана“, идеалан за јесење путовање без гужве и масовног туризма.

 Дуж око 85 километара, од Швајген-Рехтенбаха до Бокенхајма, простире се Немачка винска рута (Deutsche Weinstraße) — једна од најстаријих и најпознатијих винских траса у Европи.

Јесен је идеално време за посету: виногради су обојени златним и црвеним тоновима, ваздух је свеж, а ритам живота успорен, што омогућава потпуно уживање у вину, историји и локалним специјалитетима.

Ризлинг, краљ немачких вина

Срце немачке винске сцене је Рајна-Палатинат, регион којим суверено влада ризлинг. Ова сорта савршено одражава тло и климу, одликује је изражена киселост, минералне ноте и свежина. У аромама се препознају бресква, јабука, лимета и цветни тонови, док зрели примерци носе карактеристичне нијансе нафте, које су заштитни знак ризлинга.

Са око 6.000 хектара под овом сортом, Пфалц је најважнија регија за ризлинг у Немачкој.

Сарланд. дискретни драгуљ руте

Суседни Сарланд нуди нешто интимније искуство: уместо комерцијалног сјаја, овде посетиоце дочекују рустичне винарије и топли домаћини, који пружају прави доживљај традиционалне гостопримљивости.

Вино и храна,  аутентични гастрономски савез

Гастрономија дуж руте савршено прати локална вина:

Flammkuchen – танка, хрскава пита са павлаком, луком и сланином, често у варијантама са димљеним шаранoм, идеална уз суви ризлинг.

Saumagen – пуњени свињски желудац са мешавином меса, кромпира, лука и зачина, омиљено јело некадашњег канцелара Хелмута Кола.

Zwiebelkuchen – пита од лука, сланине и павлаке, која се традиционално служи уз Federweißer – младо, полупрерађено вино.

Handkäse mit Musik – мирисни сир са луком, сирћетом и уљем.

Forelle aus dem Rhein – свежа пастрмка из Рајне, најчешће поширанa у винском бујону.

Јесен — најлепше лице винске руте

Током јесени, Немачка винска рута показује своје право лице: виногради сијају у бојама јантара, а одржавају се бројни фестивали, попут чувеног Wurstmarkta у Бад Диркхајму. То је време када љубитељи вина могу да доживе спој традиције, укуса и аутентичне атмосфере.

Поред ризлинга, у региону се препоручују и елегантни црвени Spätburgunder (Pinot Noir) и лагани, воћни бели Müller-Thurgau.

Каматица.цом

вино немачка путовање
Извор:
Каматица.цом
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВИНСКА КАРТА ПЕТРА САМАРЏИЈЕ: Карловачки ризлинг - вино века

ВИНСКА КАРТА ПЕТРА САМАРЏИЈЕ: Карловачки ризлинг - вино века

13.04.2025. 13:00 13:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕСЕЊА БАЈКА КРОЗ СРБИЈУ! Откријте места где јесен изгледа као са разгледнице МИРИСИ, звуци природе и тишина која враћа душевни мир
da

ЈЕСЕЊА БАЈКА КРОЗ СРБИЈУ! Откријте места где јесен изгледа као са разгледнице МИРИСИ, звуци природе и тишина која враћа душевни мир

13.10.2025. 16:38 16:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај