Др Чубрило открива јутарњи ритуал после тридесете: САМО ТАКО ЋЕТЕ ОЧИСТИТИ ТРУЛЕЖ У СТОМАКУ
Доручак је најважнији оброк јер даје енергију неопходну за почетак дана.
Свако има свој ритуал – неком одговара јача храна, као што су јаја и сланина, други воле нешто лаганије, што не оптерећује стомак. А ево шта саветује др Дејан Чубрило, професор медицинске физиологије.
Гостујући у емисији „Три тачке“, др Дејан Чубрило дао је неколико савета, а реч која отвара сва врата је – вода. Телу је после ноћног поста неопходна хидратација, и ево зашто.
Детоксикација
– Ја саветујем детоксикацију. Тај појам данас је толико раширен, а заправо је реч о постепеном и лаганом улажењу у процес смањења количине уноса хране. С тим у вези, за почетак дана увек препоручујем 2–3 чаше млаке воде. Чак ни са лимуном, јер – то је већ храна. Вода је вода, она треба да прође кроз систем, и што је прилагођенија температури тела, лакше ће да „запљусне“ наше ћелије које траже хидрацију, односно да после вечерњег поста буду очишћене. Дајте вашим ћелијама воду, прво то, и оне ће вам бити захвалне – поручује др Дејан Чубрило и открива чиме након воде треба нахранити тело за доручак.
– После тога, дајте минерале, дајте витамине, хербалне чистаче – биљке које ће да очисте трулеж, ако је нешто остало. Када имате остатке хране у стомаку, то је дивна подлога за развој бактерија, вируса, паразита и осталих организама. Природа нам даје све. Имамо биљке које се јасно боре против бактерија и вируса.
Међу њима су добро познати антиоксиданси, који неутралишу слободне радикале у телу и с разлогом заузимају високо место у ланцу здраве исхране.
– Рецимо, ђумбир – у праху, насецкан, како год. Ставите га у сокић, направите сок од шаргарепе, али оно што је веома важно, брините о количини. Не три чаше – једну чашу. Немојте узети две шаргарепе, узмите једну. Иако је то шаргарепа или грејп... Једна чаша је довољна, па ако треба за два сата узмите још, али немојмо да нам мозак буде гладнији него што ми јесмо. Не брините, нећете остати гладни, ми без хране можемо јако дуго – каже др Дејан Чубрило.
– Поента је, мада то тешко може да се схвати, када говоримо о глади, говоримо о глади наше ћелије. Не о нашој глади и субјективном осећају. Ако наша ћелија треба да прими храну у облику шећера или масти, а није је примила – ми смо гладни. Зато људи често када ујутру устану кажу „гладан сам као вук“. Ја бих додао – то није добар знак.
Магична намирница
У једном периоду живота веома је важно обратити пажњу на исхрану, а др Дејан Чубрило саветује да у јутарњу рутину треба укључити и једну „магичну“ намирницу.
– Децу у овом контексту у потпуности стављам по страни, то је потпуно друга прича, сада говорим о добу када почињемо да старимо, хормонски и ензимски, а то је после тридесете године живота. Тада је потребно да ћелијама обезбедимо једну брзу енергију, па често кажем – поједите ујутру мало меда, ништа лоше неће направити, чак и ако имате дијабетес, није проблем. Тај мед ће вам дати енергију која вам треба. Они који у крвној слици имају шећер у границама нормале, али на горњој граници – да ли мислите да је њима потребно да узимају додатну количину хране и шећера? Не. Али његова ћелија је гладна. Е, па то мора да се промени – закључује др Дејан Чубрило.