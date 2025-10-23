moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сутра ново дружење на истом месту

(ФОТО, ВИДЕО) Вече најлепших балада ЖЕЉКО ВАСИЋ У ПРЕПУНОЈ МТС ДВОРАНИ ПОРУЧИО ПУБЛИЦИ: Живот је некад неправедан, али је леп, ЖЕЛИМ ВАМ ДА У ЊЕМУ УЖИВАТЕ

23.10.2025. 20:46 20:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
певач
Фото: Dnevnik

Певач Жељко Васић вечерас има свој солистички концерт у београдској МТС Дворани, а наступ је започео песмом “Жена као ти” и повео публику у емотивно вече испуњено најлепшим поп баладама.

Ја сам и даље неко ко се радује ономе што долази, а ово што је било све држим у лепом сећању. Желим да се радујете лепој будућности, ја сам, када сам дошао у Београд посматрао све ствари које су се око мене дешавале и то ме је дефинисало данас. Живот је некад неправедан, али је леп, желим вам да у њему уживате - казао је Жељко са бине и наставио да ниже своје хитове.

певач
Фото: Dnevnik

Концерт иначе носи назив “25ица акустик” што у музичком смислу представља неку врсту рекапитулације његове двадесетпетогодишње каријере. Овај, али и сутрашњи концерт који је такође заказан у МТС Дворани део су већег музичког пројекта који ће певач до краја године представити публици.

певач
Фото: Dnevnik

Желео сам да одређеним песмама, које су ми веома драге, дам ново рухо и још више их приближим свом сензибилитету и својој музичкој естетици - казао је Жељко. -  “25ица” је мени веома лична, и до сада нешто најбоље што сам урадио када је у питању моје музичко дело, рад и трајање на музичкој сцени

Текст и фото: В. Бијелић
 

концерт жељко васић певач
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕКАО ЈЕ ДА ЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ БАВИМ ОВИМ ПОСЛОМ (ВИДЕО, ФОТО) ЕМИНА ЈАХОВИЋ проговорила о свом односу СА ДИНОМ МЕРЛИНОМ, па открила: „ДОСТА САМ ИЗГУБИЛА зато што сам радила са највећима”

БИО ЈЕ ЊЕН ПРВИ ПРОДУЦЕНТ

1

РЕКАО ЈЕ ДА ЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ БАВИМ ОВИМ ПОСЛОМ (ВИДЕО, ФОТО) ЕМИНА ЈАХОВИЋ проговорила о свом односу СА ДИНОМ МЕРЛИНОМ, па открила: „ДОСТА САМ ИЗГУБИЛА зато што сам радила са највећима”

15.10.2025. 21:16 21:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај