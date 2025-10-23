Сутра ново дружење на истом месту
(ФОТО, ВИДЕО) Вече најлепших балада ЖЕЉКО ВАСИЋ У ПРЕПУНОЈ МТС ДВОРАНИ ПОРУЧИО ПУБЛИЦИ: Живот је некад неправедан, али је леп, ЖЕЛИМ ВАМ ДА У ЊЕМУ УЖИВАТЕ
Певач Жељко Васић вечерас има свој солистички концерт у београдској МТС Дворани, а наступ је започео песмом “Жена као ти” и повео публику у емотивно вече испуњено најлепшим поп баладама.
Ја сам и даље неко ко се радује ономе што долази, а ово што је било све држим у лепом сећању. Желим да се радујете лепој будућности, ја сам, када сам дошао у Београд посматрао све ствари које су се око мене дешавале и то ме је дефинисало данас. Живот је некад неправедан, али је леп, желим вам да у њему уживате - казао је Жељко са бине и наставио да ниже своје хитове.
Концерт иначе носи назив “25ица акустик” што у музичком смислу представља неку врсту рекапитулације његове двадесетпетогодишње каријере. Овај, али и сутрашњи концерт који је такође заказан у МТС Дворани део су већег музичког пројекта који ће певач до краја године представити публици.
Желео сам да одређеним песмама, које су ми веома драге, дам ново рухо и још више их приближим свом сензибилитету и својој музичкој естетици - казао је Жељко. - “25ица” је мени веома лична, и до сада нешто најбоље што сам урадио када је у питању моје музичко дело, рад и трајање на музичкој сцени
Текст и фото: В. Бијелић