„ОД CHANEL N°5, DIOR-а ДО ANGEL: Ванвременски мириси који обликују женственост, инспиришу МОЋ и дефинишу појам правог луксуза (ФОТО)
Сваки од ових мириса донео је нешто ново, променио друштвена правила, покренуо трендове и заувек обликовао начин на који жене доживљавају парфеме.
Мириси су попут временских капсула. Довољно је само један да нас врати у тренутак, собу, поглед, особу. Носе емоције, сећања и историју. Иза сваке легендарне бочице крије се прича о времену у којем је настала, о женама које су је носиле и о погледу на свет који је променила.
Од прашкастих алдехида до гурманских карамела, историја парфема је заправо историја женске еманципације, моде и уметности. Свака деценија донела је мирис који је учинио више од тога да лепо мирише - мењао је индустрију, померао границе и постајао симбол генерације. Данас, док су полице парфимерија претрпане хиљадама бочица, ових неколико класика остаје темељ свега што волимо у свету мириса.
Ово су легендарни парфеми који су преписали олфакторна правила и заувек променили начин на који доживљавамо луксуз, женственост и идентитет.
Estée Lauder Youth-Dew (1953)
Када је Youth-Dew лансиран као уље за купање које се могло носити и као парфем, Estée Lauder је заувек променила начин на који жене купују мирисе. По први пут, нису морале да чекају поклон - саме су га бирале, са поносом и ставом. Његова зачињена, ћилибарно-оријентална композиција отворила је пут иконама попут Опиума, а Estée је демократизовала луксуз и редефинисала идеју свакодневног задовољства.
Guerlain Shalimar (1925)
Инспирисан легендом о љубави и бујним вртовима Индије, Shalimar је био први истински оријентални парфем - мешавина бергамота, ваниле, тамјана и ириса. Jacques Guerlain створио је сензуални мирис који је постао синоним за софистицираност и самопоуздање. Данас, готово сто година касније, Shalimar наставља да инспирише савремене верзије и доказује да прави класици никада не излазе из моде.
Chanel N°5 (1921)
Када је Coco Chanel затражила “парфем који мирише на жену, а не на ружу”, рођен је Chanel N°5. Био је то први парфем који је спојио алдехиде и цвеће у апстрактну композицију каква дотад није постојала. Минималистичка бочица, препознатљив мирис и аура елеганције претворили су га у икону века. Данас, Chanel N°5 и даље остаје синоним за луксуз, чистоћу и безвременски шарм.
Yves Saint Laurent Opium (1977)
Када се Opium појавио, изазвао је праву сензацију. Драматичан, раскошан и изазован, оличио је дух 80-их - еру претеривања, моћи и гламура. Његове богате ноте ћилибара, каранфилића и пачулија учиниле су га симболом смелости. Иако контроверзан, Opium је научио индустрију како да помири провокацију и елеганцију, остављајући неизбрисив траг у историји мириса.
Thierry Mugler Angel (1992)
Mugler је са Ангелом покренуо нову еру - еру гурманских парфема. Слатке ноте пралина, карамеле и црвеног воћа у комбинацији са пачулијем створиле су мирис који траје, који се не троши, већ живи. Био је смео, необичан и незабораван. Све што данас знамо о гурманским парфемима почиње управо од Ангела.
Calvin Klein CK One (1994)
Минималистички, свеж и чист, CK One је променио 90-е. Био је први мејнстрим унисекс парфем и пркосио границама између “мушког” и “женског”. Са нотама бергамота, зеленог чаја и мошуса, овај мирис славио је индивидуалност, слободу и младост. Симбол генерације која је желела да буде своја.
Dior J’adore (1999)
Луксузан, цветни и женствен, J’adore је затворио једно и отворио ново поглавље у историји парфема. Иланг-иланг, јасмин и ружа спојени су у софистицирану хармонију која је славила елеганцију без носталгије. Кампања са Charlize Theron претворила га је у симбол модерне богиње лепоте - жене која зна своју вредност.
Elizabeth Taylor White Diamonds (1991)
Елизабет Тејлор била је прва истинска звезда парфема - жена која је свој мирис претворила у глобални бренд. White Diamonds, са нотама алдехида, туберозе и пачулија, донео је луксуз који је свима био доступан. Био је то доказ да славне жене не позајмљују само име, већ могу створити праву олфакторну легенду.