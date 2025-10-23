moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Судбина им је спремила прави џекпот ТАРОТ КАРТЕ ЗА НОВЕМБАР СУ БАЧЕНЕ Ових 5 знакова ће бити МИЉЕНИЦИ СРЕЋЕ, блистаће на свим пољима

23.10.2025. 20:23 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
Жена Блиц
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Ближи нам се новембар, а у сусрет 11. месецу и нове прогнозе за хороскопске знакове. Овај пут предност имају тарот тумачења.

Ово је пет хороскопских знакова које чека најсрећнији новембар, према тарот анализи.

 

 ће бити месец унутрашње стабилности и обновљене енергије. Према тарот картама, труд ће се коначно исплатити. Појавиће се нове пословне шансе, а финансијско стање ће се стабилизовати. Верујте својој интуицији и не плашите се да преузмете одговорност за важне одлуке.

Вага, тарот карта "звезда"
 

Рођени у овом знаку добиће неочекивану шансу да остваре своје дугогодишње снове. Наредни месец донеће им нова познанства, професионалне прилике и романтичне авантуре. Важно је да не олдажу оно што дуго желе да спроведу у дело. Фокусирајте се на позитивно и преддузмите храбре акције - ово је ваша прилика да доживите срећу.

Шкорпија, карта "смрт" (али нека вас назив не завара)
 

Иако карта може звучати застрашујуће, она у тарот тумачењу често нема негативно значење. Овај пут означава нови почетак. Стари проблеми и препреке уступиће место новим приликама. Финансијске потешкоће и емоционални притисак ће се смањити, а имаћете енергију за реализацију важних планова. Не плашите се промена - донеће вам дуго очекивану слободу.

Стрелац, карта "коло среће"
Очекује вас преокрет догађаја. Према тарот картама, новембар ће бити успешан месец на свим подручјима: послу, финансијама и приватном животу. Важно је да обратите пажњу на знакове и искористити неочекиване прилике. Не допустите да сумње блокирају проток среће.

Рибе, карта "сунце"
 

Сунце указује на то да ће новембар бити време радости, стабилности и нових прилика. Финансијски послови и приватни односи биће посебно успеешни. Тарот вам саветује да користите своје таленте и изразите се без страха. Ваша енергија привлачи позитивне промене и нове шансе, пише Жена Блиц.
 

хороскоп знак хороскопски знак хороскопски знаци Астро
Извор:
Жена Блиц
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАРОТ КАРТЕ ДО ТАНЧИНА ОТКРИВАЈУ шта доноси друга половина октобра: Овај ЗНАК ће научити ЖИВОТНУ ЛЕКЦИЈУ, а ево ко сад СЕЈЕ УСПЕХ
хороскоп

ТАРОТ КАРТЕ ДО ТАНЧИНА ОТКРИВАЈУ шта доноси друга половина октобра: Овај ЗНАК ће научити ЖИВОТНУ ЛЕКЦИЈУ, а ево ко сад СЕЈЕ УСПЕХ

10.10.2025. 23:30 23:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај