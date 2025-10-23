ЈУТЈУБЕР ПРОБАО ДИЈЕТУ ИЗ 1865. У КОЈОЈ ЈЕ АЛКОХОЛ БИО ОБАВЕЗАН Резултат ће вас изненадити!
Дијете са мало угљених хидрата данас су изузетно популарне, али мало ко зна да оне уопште нису новост.
Њихов зачетник био је лондонски погребник Вилијам Бантинг, који је у 19. веку осмислио план исхране захваљујући којем је, након деценија неуспешних покушаја, изгубио скоро 24 килограма и више од 33 центиметра у струку.
Бантинг је тада имао 64 године, тежио 91 килограм при висини од 165 cm и имао индекс телесне масе 33,6, што га је сврстало у категорију претилих. Његова дијета, иако са смањеним уносом угљених хидрата, укључивала је намирнице које данас ретко повезујемо са мршављењем – попут алкохола. Избацивши из исхране хлеб, путер, млеко, шећер, пиво и кромпир, конзумирао је месо, воће и поврће без скроба. Резултати су га одушевили толико да је 1862. године објавио књигу под називом „Писмо о гојазности упућено јавности“, први штампани водич о мршављењу.
Експеримент у 21. веку: Јутјубер пробао Бантингову дијету
Фитнес јутјубер Вилијам Тенјсон одлучио је да испроба како би Бантингова дијета изгледала данас. Дан је започео пићем које је Бантинг називао „корективним напитком за окрепљење“, а садржало је сок од купине, шећер, мушкатни орашчић, цимет, клинчиће, пимент и ракију.
Тенјсон је пиће описао као „укус Божића“, али је додао да „ово јутарње алкохолно-шећерно пиће вероватно није јачало имунитет, већ је било изговор за унос алкохола ујутру“.
За доручак је појео неколико комада говедине, овчетине, бубрега, рибе или сланине, уз чај без млека и шећера и мало кекса или тоста. Свинетина тада није била дозвољена јер се сматрала храном која садржи скроб.
Јутјубер је приметио да високи унос протеина ујутру смањује осећај глади.
За главни оброк (тада назван вечера, данашњи ручак) припремио је бакалар са прокулицама, јагоде са умућеном павлаком и чашу шерија. Оригинална дијета допуштала је до седам чаша алкохола дневно, укључујући вино, шери или ракију.
Алкохол као стални пратилац дијете
Тенјсона је изненадила количина алкохола у дијети. Уз осмех је прокоментарисао: „Човек је имао приоритете искусног пирата. Можда је алкохол тада био сигурнији за пиће од воде.“
Поподне је појео мало воћа и кекса, а за вечеру пилетину и још једну чашу шерија. Пре спавања, Бантинг је препоручивао чашу грога (џин, виски или ракија без шећера). Тенјсон је изабрао џин и признао да га је „прилично ошаћурио“.
На крају дана, унео је укупно 1.714 калорија, 115 грама протеина, 31 грам масти и 68 грама угљених хидрата. Закључио је да би, ако се изузме алкохол, оваква исхрана могла имати смисла:
„Без алкохола, дијета се заснива на једноставним, непрерађеним намирницама – што нам данас често недостаје.“
Стручњаци: занимљиво, али не дугорочно
Нутриционисткиња Лаура Кипуло истиче да је Бантингова дијета претеча модерне кето исхране.
„Прво ћете изгубити вишак воде, а затим тело почиње користити масти и протеине за енергију“, објашњава.
С друге стране, лични тренер Наталија Алексејенко упозорава да овако рестриктивне дијете дају само привремене резултате.