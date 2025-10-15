ОБАРАЊЕ ХОЛЕСТЕРОЛА СТРОГИМ ДИЈЕТАМА НИЈЕ ПРАВО РЕШЕЊЕ Кардиолог има одличан савет - ова намирница везује масти већ у цревима
Др Снежана Башић, кардиолог, каже за ТВ Прва да пацијенте са повишеним холестером не треба стављати на тешке дијете, посебно оне које подразумевају биљне масноће.
"На овом просторима имамо генетску метаболичку грешку када је у питању метаболисање холестерола. Неко је поставио границу да сви који имају изнад 5,1 холестерол спадају у ризичну групу, и то није тачно, јер је он само један од ризика. Али кад покренете матаболичку грешку, а која се не покреће исхраном, већ најчешће стресом, холестерол расте. Дакле, стрес је окидач", истакла је др Башић.
Истиче да данас због начина живота и физичке неактивности, чак и деца оболевају од поремећаја масти, који се најпре догоди у јетри.
"Само 30 одсто масти долази из хране, а осталих 70 одсто масти које се налазе у крви, синтетише јетра, и зато су погрешне оне дијете незасићеним мастима", наглашава кардиолог.
У овсу је спас
Истиче да је холестерол у нашем организму веома користан, од њега се праве хормони, а нарочито мозак добро функционише захваљујући њему. Захваљујући холестеролу праве се трансмитери, преносиоци информација и дражи од мишића до мозга.
Према њеним речима, употреба статина ради обарања холестерола је лоша одлука и препоручује употребу глукана из овса, који везују масти већ у цревима и не дозвољавају да у јетру доспеју око 30 одсто масти из црева.
Истиче да су најштетније масти заправо биљне и препоручује употребу свињске масти уместо загрејаног уља, док хладно цеђено уље препоручује свакодневно.
Прва ТВ/Б92