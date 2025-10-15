КО ЋЕ НАСЛЕДИТИ БОГАТСТВО ДАЈАНЕ КИТОН Успешна каријера и мудре инвестиције донеле јој 100 милиона долара!
Холивудска икона Дајана Китон је стекла богатство процењено на око 100 милиона долара.
Обожавана холивудска глумица Дајана Китон преминула је 11. октобра у 79. години. Према изворима, њено здравствено стање се нагло погоршало последњих месеци, а чак ни њени блиски пријатељи нису били свесни у каквом је стању.
И док се чека званично саопштење о узроку смрти, амерички медији су почели спекулације о томе ко ће наследити њено велико богатство.
Захваљујући изузетно успешној каријери у филмовима као што су "Кум", "Ени Хол", "Црвени" и "Невстин отац", као и мудрим инвестицијама у некретнине, Китон је током свог живота нагомилала процењених 100 милиона долара.
Пошто се никада није удавала и постала је мајка у педесетим годинама усвајањем ћерке Декстер и сина Ђука, верује се да ће њена деца наследити већину њене имовине.
Китон је била позната по својој љубави према дизајну и рестаурацији домова.
Тако је 2004. купила некретнину у Лагуна Бичу за 7,5 милиона долара, а продала ју је само две године касније за 12,75 милиона долара. Затим је 2012. купила кућу у Пацифик Палисејдсу за 5,6 милиона долара, а продала ју је 2016. за 6,9 милиона долара. У Тусону, у Аризони, купила је некретнину 2018. за 1,5 милиона долара, продала ју је две године касније за 2,6 милиона долара.
Последња, већа куповина некретнине била је кућа из снова у насељу Брентвуд у Лос Анђелесу, о којој је написала књигу, а коју је ставила на продају почетком ове године како јој се здравље погоршало. Продају је огласила у марту, што је многе изненадило јер је рекла да планира да тамо живи до краја живота.
"Коначно је нешто кликнуло - јер једноставно волим ову кућу", рекла је пре осам година.