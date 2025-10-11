ОДЛАЗАК ОСКАРОВКЕ Америчка глумица Дијана Китон преминула у 80. години
САКРАМЕНТО: Америчка глумица Дајана Китон, позната по улогама у филмовима "Младин отац" (Фатхер оф тхе Бриде) и "Клуб првих жена" (First Wives Club), преминула је у 80. години, пренео је магазин Пипл, позивајући се на изјаву портпарола породице.
Према речима портпарола, глумица је преминула у Калифорнији, а чланови њене породице замолили су за приватност.
Дајана Китон (рођена као Diane Hall, 5. јануар 1946 — октобар 2025) била је америчка глумица, редитељка и продуценткиња, позната по препознатљивом стилу и спојевима комедије и драма у улогама.
Неке од њених најзначајнијих улога укључују Kay Adams у „Куму“ и његовим наставцима, као и насловну улогу у филму Annie Hall, за коју је добила Оскара за најбољу глумицу.
Добила је AFI Life Achievement Award за животно дело у кинематографији
Она је такође режирала неке филмове, један од њених режисерских радова је Unstrung Heroes (1995).
Њена каријера је оставила дубок траг у светском филму и популарној култури.