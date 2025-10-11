overcast clouds
15°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДЛАЗАК ОСКАРОВКЕ Америчка глумица Дијана Китон преминула у 80. години

11.10.2025. 21:24 21:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
Dajan Kiton
Фото: Britannica, slobodna upotreba

САКРАМЕНТО: Америчка глумица Дајана Китон, позната по улогама у филмовима "Младин отац" (Фатхер оф тхе Бриде) и "Клуб првих жена" (First Wives Club), преминула је у 80. години, пренео је магазин Пипл, позивајући се на изјаву портпарола породице.

Према речима портпарола, глумица је преминула у Калифорнији, а чланови њене породице замолили су за приватност.

Дајана Китон (рођена као Diane Hall, 5. јануар 1946 — октобар 2025) била је америчка глумица, редитељка и продуценткиња, позната по препознатљивом стилу и спојевима комедије и драма у улогама. 

Неке од њених најзначајнијих улога укључују Kay Adams у „Куму“ и његовим наставцима, као и насловну улогу у филму Annie Hall, за коју је добила Оскара за најбољу глумицу. 

Добила је AFI Life Achievement Award за животно дело у кинематографији 

Она је такође режирала неке филмове, један од њених режисерских радова је Unstrung Heroes (1995). 

Њена каријера је оставила дубок траг у светском филму и популарној култури.

Dijan
Фото: Bela kuća, javno dobro
умрла глумица оскар
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај