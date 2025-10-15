РЕКАО ЈЕ ДА ЈА НЕ ТРЕБА ДА СЕ БАВИМ ОВИМ ПОСЛОМ (ВИДЕО, ФОТО) ЕМИНА ЈАХОВИЋ проговорила о свом односу СА ДИНОМ МЕРЛИНОМ, па открила: „ДОСТА САМ ИЗГУБИЛА зато што сам радила са највећима”

БИО ЈЕ ЊЕН ПРВИ ПРОДУЦЕНТ
Певачица Емина Јаховић најавила је данас да ће, осим 7. новембра, у београдском Сава центру одржати солистички концерт и 18.11, а карте су већ данас пуштене у продају након што су плануле улазнице за први датум.
Како је рекла, по природи је скромна па јој је био довољан и један концерт у Београду, којим започиње своју велику регионалну турнеју „Свитање”, али да је пресрећна што ће се два пута дружити са својом публиком.
– Oд 2009. године, кад сам имала први концерт у Сава центру, имала сам много концерата, али ниједан поново овде. Стварно се осећам феноменално. Јако ми је драго што се овај концерт дешава баш овде и сада када је мој нови албум објављен и када сви људи око мене пуни ентузијазма и љубави према овом пројекту. Заиста сам пресрећна – рекла је за Емина Јаховић, те открила да ће јој се на оба концерта придружити и њени синови - Јаман и Јавуз Сандал. – Они нису имали прилику да виде неки мој већи концерт. Углавном су били на татиним концертима, али сада ће први пут видети и мене у том руху. Ја ћу им дозволити да изађу на сцену са мном, ако они то буду хтели, али то су дечаци. Они углавном воле да буду анонимни, да гледају то са стране или из бекстејџа.
Како нам је открила, њени наследници такође су талентовани за музику, а старији син Јаман већ је одлучио да му музика буде и животни позив, баш као што су то учинили она и њен бивши супруг Мустафа Сандал, иначе велика турска звезда.
– Јаман ће следеће године уписати студије продукције у Лондону. Жели да буде ди-џеј. Ја сам, искрено, била против тога да моје дете буде у шоу-бизнису. Добро знам шта овај посао све носи, без обзира на лепоте. Има он и тих неких лоших страна. Али, ако то жели, он ће то и урадити. И ја ћу бити његов ветар у леђа у сваком смислу. Тренутно ради мало са познатим музичарем Махмутом Оханом. Он је један од највећих светских ди-џејева. Он му је ментор и у правим је и добрим рукама – казала је Емина Јаховић.
Певачица се осврнула и на смрт њеног колеге Халида Бешлића, која је потресла цео регион. Како нам је рекла, за њега је недавно написала и песму, не слутећи да ће нас ускоро напустити.
– Фахрудин Пецикоза, који је много писао за Халида Бешлића и за Харија Варешановића ме је позвао пре можда два-три месеца. Ја нисам, нажалост, знала да је Халид толико болестан. Да сам знала отишла бих у Сарајево да га видим и да лично попричам се њим. Али ми о томе нико ништа није рекао, само су ме звали за песму. И ја сам је за њега и написала. И то је стварно једна од најлепших песма које сам у животу и у каријери написала – истакла је Емина Јаховић, наглашавајући нам да је неће изводити на свом концерту у Београду. – Желим да она за сада остане на неком посебном месту. Та песма чека нешто, али још увек је само на траци. Халид је био човек од срца, од љубави, човек коме никада није било битно које сте вероисповести, ко сте и шта сте, у шта верујете, коме се клањате, него је, једноставно, волео све људе. Видело се колико су и њега људи волели.
Иначе, Емина је одлучила да своју регионалну турнеју, на коју креће из Сава центра, назове баш као и свој нови албум - „Свитање”, по песми у којој филозофски проговара о духовности. Недавно је изјавила да најлепше песме настају из најмрачнијих соба, а нас је занимало да ли је управо тај мрак, из којег је настала и песма „Свитање”, за њу инспирација или процес кроз који мора да прође да би из ње „изашло” нешто добро.
– Људи мисле да живот подразумева да морате константно да будете срећни. Међутим, живот је понекад и проблем и дешава се свима нама, људи смо од крви и меса. Тако се, као и вама, и мени, али и свима другима, вероватно, дешава да будемо у тим неким моментима, када не иде све како бисмо желели. Али, нажалост, уметницима тада заиста долази највећа инспирација за неке озбљније текстове и теме. Наравно, у зависности од тога колико сте вешти, некада се деси да можете бити инспирисани и животима својих најближих пријатеља или нечим што чујете напољу, нечим што се десило. Међутим, то морате носити у својој души. Не можете никада писати о нечему што не познајете – објаснила је популарна певачица.
Ипак, за њу је, како нам је рекла, коначно дошло „свитање”, које за њу означава и нови почетак.
– Мене су наслови мојих албума пратили кроз живот. У томе свему има мало метафизике. Прошли албум је био „Даље”, а ја сам се одмах након тога развела. То је било баш чудно (смех). Пре тога је био албум „Метаморфоза”, када сам пролазила кроз процес промене, кроз родитељство. И сада је, коначно, дошло „Свитање” када осећам да сам ја - ја, када осећам да су се многе ствари промениле, у моју корист. Прошла сам доста тога, научила сам. Никад не сматрам да су то неки проблеми, већ увек нека лекција. И ја сам се стварно увежбала да сваки проблем могу да претворим у нешто што је добро – рекла је Емина Јаховић. – То је и мој савет за све људе који слушају овај интервју - да све у животу пробају да конвертују у нешто што је добро за њих јер мислим да је то могућност и велика шанса у животу да останете јаки. Сазрела сам као аутор, сазрела сам као жена. Више нисам она што сам била некад. Ја сам и даље емотивна, али била сам емотивнија, све је могло, а сада много мање тога може. Мене је моја мајка из Новог Пазара послала са том мишљу да су сви људи савршени и да је цео свет прелеп. Међутим, сватила сам да живот није баш такав. Некако сам одабрала свој круг пријатеља. Волим људе, верујем у Бога. Охрабрила сам се и осећам да је то неки нови почетак.
Како је певачица даље објаснила, то се тешко постиже психотерапијом, већ човек то мора сам да освести.
– Човек мора некако сам у себе да уђе. Ако су неки људи екстровертни они не могу да уђу у дубину своје душе. Ви морате да се окренете ка себи, морате да упознате себе, али то се, нажалост, не учи на психотерапији – казала је Емина и додала да музика и писање могу да буду врста терапије за уметнике, али да сматра да је кроз живот научила како да преживи проблеме и прескочи препреке. – То је као када вежбате галоп - прво кренете полако, а онда постанете мастер у томе. И мислим да живот научи човека да буде само бољи. Најважније је направити ту енергију око себе, да све може да се реши, да је све уреду.
Емина верује да у животу ништа није случајно.
– Ја сам сведок тога. Ја једноставно људима опраштам у секунди. Не размишљам о томе да ли је неко мени нешто лоше урадио. Сматрам да тај који је дошао да нешто мени лоше уради је заправо дошао да ми нешто поручи да ме запита шта је то што ја треба да научим из тога. И то је једина ствар која ме занима – закључила је популарна певачица.
Њена колегиница Наташа Беквалац објавила је нови албум, на којем се, како је открила, нашла и једна песма коју је посветила Миодрагу Костићу, са којим је била у вези, а Емина Јаховић истиче да је и она сама посвећивала своје песме људима из свог живота, али да нико не зна о коме је реч.
– Доживела сам љубав, раскид, удају, развод, и лепе и мање лепе ствари, али мислим да тај неко и не зна да је нека моја песма посвећена баш њему. Моји су текстови толико запетљани да једноставно не може да се зна. Ја то искористим у неком стиху. Не посвећујем целу песму. Пишем о љубави. То је нешто што нас инспирише. Хвала Богу што имамо срце да можемо да је осетимо – била је искрена Емина.
Певачица се за крај разговора дотакла и свог односа са колегом Дином Мерлином који је, како је рекла, био њен први учитељ. Наиме, када је снимала први албум са свега 19 година, он је био њен продуцент.
– Занимљива је прича да је он мене одвраћао дуго од певања. Мој брат је дошао да се договори са њим да ја кренем да се бавим овим послом. Он ме је први одговарао од тога. Рекао је да ја не треба да се бавим овим послом. Исто као што ја данас говорим свом сину да не треба да се бави шоу-бизнисом. И то је било потпуно искрено и очински с његове стране. Али, пошто сам ја много рано изгубила оца и мој брат је преузео ту улогу, он је желео да управо такав човек буде поред мене на почетку моје каријере – казала нам је Емина Јаховић. – Ја сам доста изгубила зато што сам радила са највећима на почетку. Људи су сматрали да сам размажена, да сам много плаћала те ствари, да сам ово, да сам оно. Ја сам много се напатила због тих неких великих корака док сам била још мала. И требало ми је стварно много времена да људима докажем да ја имам нешто да кажем. Ја бих, зато, неком младом извођачу била најбољи продуцент, јер тачно знам да препознам људе и знам шта им стоји. То говоре моје дуети, којих имам доста.
Владимир Бијелић