ЕМИНА ЈАХОВИЋ ЕКСКЛУЗИВНО НАЈАВИЛА ЈОШ ЈЕДАН КОНЦЕРТ У САВА ЦЕНТРУ На оба концерта публику очекују највећи хитови уз пратњу симфонијског оркестра ПРОДУКЦИЈА КАКВА СЕ РЕТКО ВИЂА НА ОВИМ ПРОСТОРИМА (ФОТО)

- Ја сам скромна по природи. Никада нисам размишљала о томе да сам звезда. Желела сам да пренесем оно што ми је на срцу и души. Мени је био довољан и један концерт, али када сам сазнала за други била сам пресрећна. Захваљујем се својим слушаоцима на подршци - казала је Емина на данашњој конференцији за новинаре у Сава центру.

Овим великим наступом Емина се враћа пред београдску публику, а концерт означава и почетак њене регионалне турнеје „Свитање“, која ће обухватити више градова у региону.

Фото: Дневник / В. Бијелић

Певачица је данас у фоајеу Плаве дворане Сава центра на конференцији за медије открила да публику на оба концерта очекује пажљиво осмишљен музичко-сценски програм који обједињује њене највеће хитове и нове песме уз пратњу симфонијског оркестра, и то у продукцији каква се ретко виђа на домаћој сцени.

- Никада нисам радила оно што је класично. Много поштујем своју публику и волим људе који воле моју музику. Мислим да моја публика заслужује много више. Трудимо се да им приуштимо визуелно-аудио задовољство и надам се да ће се људи осећати посебним када чују и виде оно што смо припремили - истакла је певачица. - Имам предивну екипу. Све је ново пуно љубави, инспирације, позитивне треме све има своју сврху. Пресрећна сам, немам трему, али можда зато што још увек имам времена. Пошто имам овакве људе око себе сигурна сам да ће бити добро.

Фото: Дневник / В. Бијелић

Занимљиво је да ће редитељ концерта бити позоришни редитељ Југ Радивојевић, који је истакао да је срећан што учествује у нечему што би требало да буде круна у њеној каријери.

- Што се мене тиче мени би била довољна Eminq у саставу симфонијског оркестра. Као њен пријатељ и као неко ко има позоришног искуства кроз мјузикле које сам радио трудићу се да пробамо да на том плану и ту летвцицу подигнемо. Њен ие опус инспиративан и посебан је садржај њених пеесама који инспирише да се и на том визуелном плану деесе неке добре ствари - казао је Радивојевић. - Неколико месеци се ради врло интензивно на овом пројекту и мислим да ћ то бити концерт и за око и за уво. За сва чула. Обећавам да ћемо публици понудити оно што они од Емине очекују.

На концерту ће се окупити више од 40 уметника, који ће делити бину са Емином. По први пут Емина ће певати уз симфонијски оркестар. Њена песма али и турнеја “Свитање” њено је, како је рекла, поновно рођење. Ова турнеја али истоимени албум резултат су њеног личног стваралаштва и емотивног улагања.