МИЛАН МАРИЋ НЕЋЕ ИГРАТИ ВИШЕ У "ДРЖАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ" Ево који млади глумац долази у серију и шта се дешава са ликом тајног агента Лазара Станојевића
Глумац Вук Јовановић (36) играће главну улогу у четвртој сезони серије "Државни службеник" сазнаје Информер.
Информер је почетком године први писао да Милан Марић више неће бити део серије "Државни службеник" који је у прве три сезоне играо главну улогу тајног агента Лазара Станојевића.
У четвртој сезони серије, аутора Предрага Гаге Антонијевића, која је тренутно у постпродукцији једну од главних рола заузеће Вук Јовановић.
У наставку овог хит трилера, служба шаље Лазара Станојевића (Милан Марић) на усавршавање у Париз. Одласком из Србије његов лик излази из приче. Вук Јовановић неће заменити Марићев лик већ ће играти потпуно нови лик који ће бити један од главних.
- Лик Вука Јовановића неће бити професионални оперативац као што је то био случај са Лазаром Станојевићем, већ ће бити особа са личним и професионалним манама. Више од тога не могу да вам откривам - прича извор за Информер.
Вук Јовановић је широј публици познат по улози адвоката Бојана Симовића у серији "Тајкун" (2020) и поручника Александра из филма "Заспанка за војнике" (2018).
Како је Информер и раније писао, централна радња четврте сезоне вртеће се око рата у Украјини и његова рефлексија на ситуацију у Србији.
- Нема сумње да је рат у Украјини последњих година утицао на живот и функционисање целе Европе, па и Србије. Тако да ће централни део приче четврте сезоне "Државног службеника" бити управо сукоб Русије и Украјине који и даље потреса цео свет. Директор Безбедносно информативне агенције Мирко Бакрач којег глуми Радован Вујовић добиће задатак да обезбеди Сабор православних цркава у Никозији. Е, ту креће прави заплет, а какве то везе има са ратом у Украјини оставићемо гледаоцима да октрију када почне премијерно емитовање четврте сезоне - завршава причу наш извор.
Поред Вука Јовановића једно од нових глумачких појачања у четвртој сезони "Државног службеника" је и глумац Миодраг Драгичевић, а од старе екипе појавиће се и Небојша Дугалић, Ваја Дујовић, Радован Вујовић и многи други.
Премијера четврте сезоне "Државног службеника" очекује се почетком 2026. године.