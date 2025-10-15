НЕ ВЕЖБАШ, А СКИДАШ КИЛЕ!? Тајна је дубоко у масном ткиву, научници открили нов начин на који тело сагорева енергију
Дубоко у масном ткиву пронађен је скривени систем који помаже телу да троши калорије – чак и без вежбања.
Проучавајући мишеве, истраживачи су открили да мрко масно ткиво – врста која одржава нашу топлоту – има резервни „грејач” који се активира по потреби. Овај други извор топлоте функционише чак и када се уобичајени енергетски системи успоре.
Откриће би могло отворити пут ка безбеднијим, лакшим начинима за убрзање метаболизма и борбу против гојазности.
Научници са Медицинског факултета Универзитета Вашингтон у Сент Луису открили су нови начин на који мрка маст – врста масти која сагорева енергију – може убрзати телесни метаболизам. Овај процес омогућава ћелијама да троше више горива и стварају топлоту, побољшавајући укупно метаболичко здравље.
Истраживање, спроведено на мишевима, указује на нове могућности коришћења мрке масти за третирање метаболичких стања попут инсулинске резистенције и гојазности.
Мрка маст је посебна јер енергију (калорије) из хране претвара у топлоту. За разлику од беле масти, која складишти енергију, или мишића, који је одмах користе, мрка маст помаже телу да остане топло у хладним срединама. Излагање хладноћи може повећати количину мрке масти и научници дуго претпостављају да би њена активација могла помоћи при мршављењу тако што би повећала сагоревање калорија.
„Путања коју смо идентификовали могла би омогућити да се циља аспект потрошње енергије у једначини за губитак тежине, потенцијално олакшавајући телу да сагорева више енергије док се помаже мркој масти да производи више топлоте“, кажу истраживачи.
„Појачавање овог метаболичког процеса могло би подржати губитак или контролу тежине на начин који је можда лакше одржив него традиционалне дијете и вежбање. То је процес који заправо расипа енергију – повећава потрошњу енергије у стању мировања – што је добро ако покушавате да смршате“, преноси "Сциенце даилy".
Досад су научници разумевали производњу топлоте мрке масти углавном путем митохондрија, ћелијских енергетских центара. Митохондрије у мркој масти могу прећи са производње горива на стварање топлоте путем молекула званог раздвајајући протеин 1. Међутим, студије су показале да мишеви којима недостаје овај протеин могу и даље сагоревати енергију и производити топлоту, што сугерише да је још један систем у игри.
Ново истраживање идентификује пероксизоме, мале структуре унутар ћелија које обрађују масти, као алтернативни извор топлоте у мркој масти. Кад су изложени хладноћи, пероксизоми се уможавају. Овај ефекат је био још израженији код мишева чије митохондрије нису имале раздвајајући протеин 1, што указује да се пероксизоми могу укључити кад митохондрије изгубе способност да производе топлоту.