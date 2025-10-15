БОГАТИ ЕНГЛЕЗ И МЕЛИНА СПРЕМАЈУ СВАДБУ ВРЕДНУ МИЛИОНЕ! Луксузно венчање у Монаку — на броду који ће пловити током целог славља!
Модна креаторка Мелина Џиновић, како је „Блиц“ први објавио, у суботу се верила са успешним енглеским бизнисменом (69).
Сада се сазнаје да двоје заљубљених ускоро припрема гламурозно венчање — и то не било где, већ на његовом новом луксузном броду у Монаку!
Према сазнањима „Блица“, богати Енглез све лично планира, па ће цела церемонија бити одржана на броду који ће током венчања и славља пловити.
– Ако све буде текло по плану, то ће бити свадба о којој ће се причати годинама. Он је све до најситнијих детаља испланирао – открива добро упућен извор.
Будући младожења већ има јахту дугу 48 метара, на којој су прошлог лета провели одмор, али је решио да је прода и купи још већи брод — баш за своје венчање.
Прослава веридбе одржана је у Монаку, где Мелина и њен вереник живе у раскошном стану вредном више десетина милиона евра. Њен изабраник, човек који води праву пословну империју, познат је по свом богатству, али и скромности.
Једна од комшиница каже да је њихов дом „један од најлепших у згради, са погледом на море и булевар“.
– Он је прави милионер, галантан и нежан према Мелини. Труди се да јој све угоди. Помогао јој је и да отвори бутиk у једној концепт радњи у Монтеу Карлу, где продаје своје хаљине. Мелина не жели да буде само „госпођа од стила“, већ да покаже и свој рад – открива извор близак пару.