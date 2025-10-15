overcast clouds
ДОК СВИ УКЛАЊАЈУ ИНТИМНЕ ДЛАЧИЦЕ, КИМ ИХ ВРАЋА У МОДУ! Кардашијанка лансирала најсмелије микротанге у 12 нијанси и текстура! Све плануло!

15.10.2025. 13:27 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена.рс
Коментари (0)
ким
Фото: Printscreen Youtube/ Entertainment Tonight

Ким Кардашијан још једном је показала да је краљица провокације и маркетинга. Само да видите какве гаће продаје!

Ким Кардашијан (44) још једном је показала да је краљица провокације и маркетинга. Њен бренд SKIMS, вредан више милијарди долара, лансирао је вероватно најбизарнији производ до сада – танге са уметнутим вештачким стидним длачицама.

„Са нашим смелим новим гаћицама које имају лажне длачице, ваш ‘тепих’ може бити било које боје”, стоји у слогану на званичном сајту бренда SKIMS.

Реакције на интернету су мешавина шока, неверице и подсмеха, али без обзира на све, контроверзни производ распродат је за само неколико сати, потврђујући да Ким Кардашијан тачно зна како да изазове хаос и заради новац!

 

„Најсмелије гаћице до сада”

У уторак је представила „Faux Hair Micro String Thong”, микротанге са лажним длачицама, доступне у 12 нијанси и текстура, од равних до коврџавих. Цена је око 30 евра. Описане су као „најсмелије гаћице до сада”, део су колекције под називом „The Ultimate Bush”.

Ким је на Инстаграму поделила видео уз коментар: „Колико су смешни ови ‘меркини’? Имамо различите боје, различите длачице... Лудило. SKIMS, душо.” „Меркин” означава перику за интимну зону.

Лансирање је праћено рекламном кампањом налик америчким квизовима из 70-их, под називом:

„Да ли се тепих слаже са завесама?”. У споту, водитељ испитује да ли боја косе учесница одговара боји „тамо доле”. Иако очигледна пародија, многи сматрају да је кампања прешла границу доброг укуса.

Друштвене мреже су експлодирале

„Проверавам датум да видим је л’ први април”, написао је један корисник испод рекламе. Други је додао: „Зовем полицију.” Питања су пљуштала: „Ко је тражио ово?”, „Да ли се пере у машини или се користи регенератор?”, „Плаћам да уклоним длачице, а сада неко плаћа да их врати?!” и слично.

Упркос згражавању, производ је распродат у року од неколико сати!

ким кардашијан рубље длаке
Извор:
Најжена.рс
Пише:
Дневник
