(ВИДЕО) “НЕШТО МОЋНО ДОЛАЗИ” Компанија Епл најавила нови мекбук рачунар
КУПЕРТИНО: Америчка технолошка компанија Епл најавила је да ће ускоро представити нови мекбук рачунар са чипом нове генерације М5.
Виши потпредседник Епла за глобални маркетинг Грег Јосвијак је на друштвеној мрежи Икс објавио да "нешто моћно долази" и приложио кратак видео са силуетом лаптопа у облику римског броја пет (V), преноси портал Верџ.
Према данас објављеним подацима, Еплове испоруке ајфона у трећем кварталу 2025. у Кини су достигле 10,8 милиона, што је за 0,6 одсто више него у истом периоду прошле године.
Како наводе аналитичари, кинеске купце је заинтересовао нови модел "ајфон 17", што је допринело добрим резултатима продаје.
Овај благи раст долази упркос општем паду испорука на кинеском тржишту паметних телефона на 68,4 милиона јединица, преноси Ројтерс.
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
Тржиште паметних телефона у Кини бележи осцилације последње две године, а аналитичари очекују да ће се ситуација поправити почетком четвртог квартала 2025. Нови премијум модели, лансирани крајем септембра и октобра, требало би да допринесу стабилнијем расту, док Епл наставља да профитира од лојалне базе корисника и атрактивних производа.
Епл сада држи 15,8 одсто тржишног удела у Кини, свом кључном тржишту, чиме потврђује своју позицију лидера у сегменту висококвалитетних уређаја.