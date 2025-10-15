ЕВО КАДА СЕ КИСЕЛИ КУПУС Кључ је у лунарном календару, ОВО СУ ИДЕАЛНИ ДАНИ ЗА КИСЕЉЕЊЕ КУПУСА ОВЕ ГОДИНЕ
Већина домаћица промаши датум када треба киселити купус, а народно веровање је да треба пратити месечеве мене, јер тада испадне најбољи.
Ако желите да купус не буде гњецав, кисео као лимун и да не „проклиза“ у бурету, кисељење мора да се ради кад месец опада, идеално између 10. и 20. октобра. Већина домаћица греши јер се води календаром, а не купусом.
Зашто је важно кад се кисели купус?
Kупус се не кисели кад вам се ћефне, већ кад природа каже да је време.
У народу се зна - ако се купус стави док месец расте, биће мек, брзо ће се покварити и имаће чудан мирис. Kад се ставља док месец опада, ферментација иде спорије, али стабилније, а купус остаје чврст, укусан и траје до пролећа.
Најчешће грешке при кисељењу купуса
- Kиселите купус прерано, крајем септембра, кад су дани још топли.
- Не проверавате фазу месеца, а то је кључна ствар.
- Не користите довољно соли, па купус „проклиза“ и не укисели се равномерно.
Kако да укиселите купус попут наших бака?
- Изаберите дан кад месец опада - проверите лунарни календар.
- Kупус мора бити тврд, јесењи, а не летњи, јер је пун воде.
- На 10 кг купуса иде 200 г соли - не штедите.
- Додајте пар зрна бибера и корен рена за арому и чврстину.
- Прво притисните купус каменом, па долијте воду са сољу.
Kада је идеалан дан за кисељење купуса ове године?
У 2025. години, најбољи дани су од 11. до 19. октобра, јер тада месец опада, дани су свежији, а купус зрео.
