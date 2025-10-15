ОКУПИТЕ ПОРОДИЦУ ОКО ОВОГ РУСТИЧНОГ СПЕЦИЈАЛИТЕТА „Каубојац”, запечено савршенство које спаја пасуљ са млевеним и сувим месом
Ако волите јела која комбинују рустичан укус, једноставну припрему и хранљивост, каубојски пасуљ познат још и као пасуљу „Каубојац“ је прави избор.
Каубојац је варијација на тему мексичког чилија спаја пасуљ, млевено месо и суво месо у једно запечено савршенство које се памти.
Посебну сласт добија печењем у рерни, а ако пожелите – након стављања у посуду за печење можете га посути хлебним мрвицама како бисте добили хрскаву корицу.
Добар одабир сувог пасуља је важан, али ако вам се жури, послужиће и онај из конзерве.
Запршка није нужна, али ако волите – пропржите кашичицу брашна на масти или уљу и додајте црвене паприке. Неки кувари додају у запршку и ситно исецкан бели лук. Подлијте течношћу од пасуља па вратите у лонац.
Састојци:
- 300 г сувог пасуља (или конзервираног, по потреби)
- 200 г млевеног меса
- 150 г сувог меса (сланина, кобасица или суви врат)
- 1 главица црног лука
- 2 чена белог лука
- 1 кашичица црвене паприке
- 1 кашика брашна (опционо, за запршку)
- со, бибер, першун
- мало уља или масти
-
по жељи: хлебне мрвице.
Припрема
Пасуљ скувајте до полумеког стања. Ако користите конзервирани, прескочите овај корак.
На уљу пропржите црни лук, додајте млевено месо и сецкано суво месо. Пржите док не порумени.
Додајте бели лук, црвену паприку и по жељи запршку од брашна.
Умешајте пасуљ, зачините по укусу и све пребаците у ватросталну посуду.
По жељи поспите хлебним мрвицама за хрскаву корицу.
Пеците у рерни на 180°Ц око 30 минута, док се све лепо сједини.
Пасуљ „Каубојац“ је идеалан за породичне ручкове, зимске вечере и све прилике када желите јело које греје и засити. Може се припремити унапред, лако подгрејати и још боље је када одстоји.