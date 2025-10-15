overcast clouds
ОКУПИТЕ ПОРОДИЦУ ОКО ОВОГ РУСТИЧНОГ СПЕЦИЈАЛИТЕТА „Каубојац", запечено савршенство које спаја пасуљ са млевеним и сувим месом

15.10.2025.
čili
Фото: Pixabay

Ако волите јела која комбинују рустичан укус, једноставну припрему и хранљивост, каубојски пасуљ познат још и као пасуљу „Каубојац“ је прави избор.

Каубојац је варијација на тему мексичког чилија спаја пасуљ, млевено месо и суво месо у једно запечено савршенство које се памти.

Посебну сласт добија печењем у рерни, а ако пожелите – након стављања у посуду за печење можете га посути хлебним мрвицама како бисте добили хрскаву корицу.

Добар одабир сувог пасуља је важан, али ако вам се жури, послужиће и онај из конзерве.

pasulj
Фото: Pixabay

Запршка није нужна, али ако волите – пропржите кашичицу брашна на масти или уљу и додајте црвене паприке. Неки кувари додају у запршку и ситно исецкан бели лук. Подлијте течношћу од пасуља па вратите у лонац.

Састојци:

  • 300 г сувог пасуља (или конзервираног, по потреби)
  • 200 г млевеног меса
  • 150 г сувог меса (сланина, кобасица или суви врат)
  • 1 главица црног лука
  • 2 чена белог лука
  • 1 кашичица црвене паприке
  • 1 кашика брашна (опционо, за запршку)
  • со, бибер, першун
  • мало уља или масти

  • по жељи: хлебне мрвице.

    meso
    Фото: Pixabay

Припрема

Пасуљ скувајте до полумеког стања. Ако користите конзервирани, прескочите овај корак.

На уљу пропржите црни лук, додајте млевено месо и сецкано суво месо. Пржите док не порумени.

Додајте бели лук, црвену паприку и по жељи запршку од брашна.

Умешајте пасуљ, зачините по укусу и све пребаците у ватросталну посуду.

По жељи поспите хлебним мрвицама за хрскаву корицу.

Пеците у рерни на 180°Ц око 30 минута, док се све лепо сједини.

Пасуљ „Каубојац“ је идеалан за породичне ручкове, зимске вечере и све прилике када желите јело које греје и засити. Може се припремити унапред, лако подгрејати и још боље је када одстоји.

