“ВИШЕ НЕЋЕМО ТРПЕТИ БУКУ И ЈЕФТИН ТУРИЗАМ!” Позната дестинација затвара ВРАТА хостелима и журкама на мору
Место које је годинама важило за симбол безбрижног лета и журки на мору сада уводи оштре мере против прекомерног туризма.
Палма де Мајорка, главни град Мајорке, увео је потпуну забрану бродова за забаве, нових туристичких објеката и омладинских хостела.
Ово је предвиђено новим мерама које је представио градоначелник Хаиме Мартинез.
Према његовим речима, забрана ступа на снагу одмах, преноси портал "Diario de Mallorca".
Како је навео, град сада има 639 легалних породичних кућа за издавање туристима, док нови објекти подлежу забрани.
"Ако постојећи туристички капацитети буду затворени, неће бити замењени", навео је Мартинез.
Он је најавио обавезу Градског већа и Управе луке Балеарских острва (АПБ) да забране пристанак бродова за забаве због бучних забава које током лета узнемиравају становништво и "врсте туризма коју привлаче".
"Лучка управа је променила начин на који разуме град и разуме да интеграција луке и града мора бити потпуна. А то значи забрану пловидбе бродова за забаве. Али ако будемо морали да предузмемо даље кораке, предузећемо их", поручио је Мартинез.
Он је рекао да се забрана односи и на отварање нових хостела који, како је навео "функционишу као хотели ниже класе", док ће, како је навео, постојећи бити под инспекцијским надзором да се провери да ли раде у складу са дозволама.
Мартинез је указао и на смањење сезоналности за око 2 одсто у последње две године и за 4,57 одсто у поређењу са 2018, што значи да је туристички промет равномерније распоређен током целе године, уместо да буде концентрисан само у летњим месецима или током празника.
Овај тренд прати и повећање туристичке потрошње од око 15 одсто, што, речима градоначелника, "показује промену тренда у квалитету".
Мартинез се такође осврнуо на податке о смештају у Палми, "који одражавају јасно побољшање квалитета хотела", уз значајно смањење понуде објеката са једном до три звездице у корист оних више категорије.
Подаци, како је додао, указују и на смањење илегалне понуде туристичког смештаја за 17,4 одсто у Палми, што је знатно више него у другим шпанским градовима.
Мартинез је рекао да су мере део посвећености градског већа квалитету дестинације и сузбијању илегалног туризма.
Раније ове године, Шпанија се придружила земљама попут Италије, Француске, Холандије, Португала и Грчке у сузбијању незаконитих туристичких станова у настојању да се избори са прекомерним туризмом.