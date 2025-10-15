overcast clouds
(ВИДЕО) МАШАЛА! Бебац има тек 19 месеци, а већ сустигао половину мајчине висине!

15.10.2025. 15:58 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
најзена,.ало.рс
Коментари (0)
beba
Фото: Pexels

Ова беба је постала хит на интернету. Сви мисле да је лажна, јер је огромна!

Бебе долазе у свим облицима и величинама, али једна велика беба из Аустралије потпуно је збунила кориснике друштвених мрежа. 

Хлое Сатон, 25-огодишња мама и инфлуенсерка, постала је вирална након што је објавила видео са својим 19-месечним сином који има невероватних 15 килограма.

„Многи мисле да је генерисан помоћу вештачке интелигенције, али није. Ово је мој син, он је само велика беба“, објаснила је Хлое, која на ТикТоку има више од 8,1 милион пратилаца.

 

@chloesapic #mumlife #bigbaby ♬ original sound - ChloeSapic

 

У видеу је подигла свог сина који заузима више од половине њене висине (она има 168 цм), како би показала да дете заиста постоји и да није трик. Ипак, многи су и даље сумњали.

У другом видеу, Хлое је показала и свог мужа, који је висок 188 цм, али чак и поред њега, дечак делује огромно. Коментари нису престајали: „Он храни тебе, а не ти њега!“, „Да ли је он родио тебе?“, „То је сигурно АИ!“, „Дефинитивно нека вештачка интелигенција у игри!“ и слично.

беба величина раст
Пише:
Дневник
