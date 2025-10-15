ЗАЈЕДНО ИМАЈУ 167 ГОДИНА, А И ДАЉЕ ПЛЕНЕ!
МОЋНИ ДВОЈАЦ КОЈИ ВРЕМЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ! Ал Паћино и Роберт де Ниро у модној КАМПАЊИ која слави пријатељство и доказују да су класа за себе (ФОТО, ВИДЕО)
Кополин "Кум", један од највећих филмова свих времена и златни холивудски стандард, у историју "покретних слика" ушао је, између осталог, и због чињенице да су у другом гелу саге екран први пут поделила два дива – Роберт де Ниро и Ал Паћино.
Било је то пре више од пола века, сад већ давне 1974. године. Чувени глумци, приватно велики пријатељи, играли су заједно и у "Врелини", а успели су да "запале" и ово дигитално доба бриљантном кампањом за Moncler.
Ко каже да у Холивуду искрено пријатељство постоји само на филму? Голди Хон и Дајана Китон дружиле су се деценијама, Џенифер Анистон и Кортни Кокс не одвајају се још од прве епизоде популарног ситкома, Кејт Винслет и Леонардо Дикаприо као да су у браку откад су снимили "Титаник", Мет Дејмон и Бен Афлек друже се још од колеџа... Али, често заборављамо на још један близак и суперлегендаран дует – Ал Паћино и Роберт де Ниро.
Двојица глумаца у више наврата су делила екран. Први пут у другом делу "Кума" 1974. године, потом у трилерима "Врелина" (1995.) и "Правично убиство" (2008.), а последњи заједнички пројекат, Скорсезеову крими драму "Ирац", снимили су релативно скоро, 2019. Сада су удружили снаге за потребе модног бренда Moncler.
Зашто баш они?
Објашњење је једноставно – зато што заједно представљају симбол вечног пријатељства, повезаности и исконске људске топлине. Као такви, били су савршени модели за нову зимску колекцију италијанске куће.
"Топлина никада није долазила споља. Увек је говорила о ономе шта се догађа изнутра", каже Де Ниро (82) у кратком видеу, док Паћино (85) додаје: "Пријатељство је највреднија ствар коју човек може да искуси. Пријатељи су људи са којима делите исти свет, јер постоје та урођена блискост и разумевање живота."
"Роберт де Ниро и Ал Паћино својим примером утеловљују све оно иза чега Монцлер стоји, а то су наклоност, топлина и вера да смо сви бољи када смо заједно. Те вредности обликују све што радимо више од 70 година. Кроз сваки производ и сваку кампању провлачи се нит емоције и људске повезаности", каже извшни директор бренда Ремо Руфини.
"Топлије је када смо заједно", поручују два филмска дива које је овековечио Платон Антониу, британски фотограф грчког порекла. А како само умеју да буду хладнокрвни и сурови када се уживе у своје улоге... Сјајни, по многима најбољи глумци нашег доба, никада нису били ривали, као што многи мисле, већ блиски пријатељи чије узајамно поштовање заслужује екранизацију у холивудском маниру.