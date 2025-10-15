Ништа у животу није случајно! ПОСЛЕДЊИ БРОЈ У ГОДИНИ РОЂЕЊА ОДРЕЂУЈЕ СВЕ Проверите шта вам поручују нумеролози
Нумеролози верују да ништа у животу није случајно – па чак ни година у којој сте рођени.
Иако многи мисле да су датум и месец рођења пресудни, нумеролози тврде да се кључ вашег карактера и судбине крије у последњој цифри године рођења.
Та цифра одређује којем елементу припадате – ваздуху, води, дрвету, ватри или земљи – а он даље открива какав сте тип особе, које су вам највеће врлине, слабости и животни задаци.
На пример, ако сте рођени 1981. године, последња цифра је 1, што значи да сте под елементом ватре.
Погледајте шта ваш број говори о вама
Ваздух (0 и 1) – Рођени вође с карактером челика
Особе под елементом ваздуха имају снажан карактер, велику издржљивост и унутрашњу снагу.
Праведни су, суздржани и увек теже животу испуњеном љубављу и доследношћу.
Знају тачно шта желе и спремни су да уложе све да то и постигну.
Њихова мана? Опседнутост контролом, моћи и луксузом. Не праштају грешке – ни себи, ни другима.
Вода (2 и 3) – Емпате, шармантни и уметнички настројени
Људи под елементом воде су емоционални, шармантни и пуни разумевања.
Поседују снажну интуицију, лако читају туђе емоције и имају дар да умире друге.
Креативни су, маштовити и често успевају у уметничким професијама.
Њихов мото: „Осети пре него што одлучиш.”
Дрво (4 и 5) – Неуморни истраживачи и идеалисти
Рођени под знаком дрвета су самоуверени, отворени и пуни идеја.
Воле нова искуства, авантуре и увек траже дубљи смисао у свему.
Имају изражен осећај за правду, нису себични и често су ослонац другима.
Њихов највећи дар – радозналост која никада не нестаје.
Ватра (6 и 7) – Авантуристи који пале све око себе
Људи под елементом ватре су страствени, енергични и рођени вође.
Увек у покрету, воле промене и изазове, па често улазе у нове ситуације без много размишљања.
Пријатељски су настројени, духовити и лако освајају пажњу.
Њихова слабост: импулсивност – понекад сагоре пре него што стигну до циља.
Земља (8 и 9) – Сталожени градитељи и чувари стабилности
Људи под елементом земље су поуздани, истрајни и изузетно практични.
Ништа не препуштају случају – воле ред, план и сигурност.
Због своје промишљености и организованости често су стуб породице и посла.
Њихов највећи страх је непознато, али кад му погледају у очи – постају незаустављиви, пише Жена Блиц.