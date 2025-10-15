overcast clouds
НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ КЛУБОВИ РАЗГОВАРАЛИ: Уводи се и шеста измена у фудбал?

15.10.2025. 17:33
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
psg
Фото: Pari Sen Žermen, foto: Tanjug (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Најбољи европски клубови разговарали су о коришћењу шест измена по утакмици како би се смањило оптрећење играча, пренели су британски медији.

Клубови су се састали прошле седмице у Риму на генералној скупштини Европских фудбалских клубова (ЕФЦ) како би разговарали о питањима у том спорту, пренео је ББЦ.

Питање није званично било на дневном реду нити га је "погурао" ЕФЦ, али су клубови водили неформалне приватне разговоре о коришћењу екипа од 28 играча, у односу на садашњих 25 и коришћењу шест измена.

Међународни борд фудбалских асоцијација (ИФАБ), који доноси правила у фудбалу, морао би прво да препоручи било какве измене и није јасно да ли ће икакве измене бити направљене.

Правило о пет измена уведено је у Премијер лигу 2020. године, када су настављена фудбалска такмичење после прекида због пандемије корона вируса.

Та лига је у сезони 2020/2021 вратила три измене, пре него што је изгласано увођење пет измена од сезоне 2022/2023. 

Сматра се да би се увођењем три додатна играча у екипу могло смањити оптерећење играча после претње штрајковима.

Прошле сезоне фудбалер Тотенхема 19-годишњи Арчи Греј био је у екипама у 80 утакмица за репрезентацији и клуб, укључујући и пријатељске мечеве, што је највише у Европи заједно са 20-годишњим играчем Реал Мадрида Ардом Гулером.

ЕФЦ представља више од 800 мушких и женских клубова из 55 земаља, а састанку су, између осталих, присуствовали и Пари Сен Жермен, Интер, Барселона, Манчестер сити, Арсенал и Ливерпул.

измена клубови
Спорт Фудбал
