НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ КЛУБОВИ РАЗГОВАРАЛИ: Уводи се и шеста измена у фудбал?
Најбољи европски клубови разговарали су о коришћењу шест измена по утакмици како би се смањило оптрећење играча, пренели су британски медији.
Клубови су се састали прошле седмице у Риму на генералној скупштини Европских фудбалских клубова (ЕФЦ) како би разговарали о питањима у том спорту, пренео је ББЦ.
Питање није званично било на дневном реду нити га је "погурао" ЕФЦ, али су клубови водили неформалне приватне разговоре о коришћењу екипа од 28 играча, у односу на садашњих 25 и коришћењу шест измена.
Међународни борд фудбалских асоцијација (ИФАБ), који доноси правила у фудбалу, морао би прво да препоручи било какве измене и није јасно да ли ће икакве измене бити направљене.
Правило о пет измена уведено је у Премијер лигу 2020. године, када су настављена фудбалска такмичење после прекида због пандемије корона вируса.
Та лига је у сезони 2020/2021 вратила три измене, пре него што је изгласано увођење пет измена од сезоне 2022/2023.
Сматра се да би се увођењем три додатна играча у екипу могло смањити оптерећење играча после претње штрајковима.
Прошле сезоне фудбалер Тотенхема 19-годишњи Арчи Греј био је у екипама у 80 утакмица за репрезентацији и клуб, укључујући и пријатељске мечеве, што је највише у Европи заједно са 20-годишњим играчем Реал Мадрида Ардом Гулером.
ЕФЦ представља више од 800 мушких и женских клубова из 55 земаља, а састанку су, између осталих, присуствовали и Пари Сен Жермен, Интер, Барселона, Манчестер сити, Арсенал и Ливерпул.