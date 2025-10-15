ДРЖАВА ПОМОГЛА ПАРТИЗАНУ: За лиценцу 2.500.000 евра
15.10.2025. 17:02 17:07
Коментари (0)
Влада Републике Србије изашла је у сусрет Партизану и уплатила му 2.500.000 евра.
Председник клуба Расим Љајић раније је замолио председника Александра Вучића за финансијску помоћ.
Партизан се суочио са новим роком за измирење дугова и новим кругом УЕФА мониторинга који клуб прати већ годинама.
Пут до лиценце је дуг, пошто ће до јуна бити још УЕФА "чешљања".
Пред септембарски мониторинг Партизану је било потребно 6.500.000 евра, али је кроз репрограме ту цифру успео да спусти на три и по милиона евра.
Већи део те суме стигао је од државе, тако да су црно-бели прескочили и ову препреку.
Подсетимо, Партизан ове сезоне није успео да се квалификује у неко од европска такмичења, пошто је испадао у квалификацијама за Лигу Европе и Лигу конференције.