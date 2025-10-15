overcast clouds
ДРЖАВА ПОМОГЛА ПАРТИЗАНУ: За лиценцу 2.500.000 евра

15.10.2025. 17:02 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
partizan
Фото: ФК Партизан

Влада Републике Србије изашла је у сусрет Партизану и уплатила му 2.500.000 евра.

Председник клуба Расим Љајић раније је замолио председника Александра Вучића за финансијску помоћ.

Партизан се суочио са новим роком за измирење дугова и новим кругом УЕФА мониторинга који клуб прати већ годинама.

Пут до лиценце је дуг, пошто ће до јуна бити још УЕФА "чешљања".

Пред септембарски мониторинг Партизану је било потребно 6.500.000 евра, али је кроз репрограме ту цифру успео да спусти на три и по милиона евра.

Већи део те суме стигао је од државе, тако да су црно-бели прескочили и ову препреку.

Подсетимо, Партизан ове сезоне није успео да се квалификује у неко од европска такмичења, пошто је испадао у квалификацијама за Лигу Европе и Лигу конференције.

фк партизан помоћ лиценца
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
