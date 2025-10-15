overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИРКА И ВУЈАДИН ИМАЈУ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ Ево како се зову и колико имају година

15.10.2025. 17:14 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Yumama. mondo
Коментари (0)
мирка
Фото: youtube printscreen/Telegraf.rs TV

Мирка Васиљевић и Вујадин Савић имају четворо деце, а ево колико имају година и како се зову.

Мирка Васиљевић и Вујадин Савић почели су да се забављају када су били јако млади - имали су по 19 година. Међутим, од почетка су знали да желе озбиљну везу, па иако се никада нису званично венчали, заједно су већ 16 година.
 

Лепа глумица у међувремену је родила четворо деце, прво већ 2011. када је имала само 20 година, а свом најстаријем сину дали су име Андреј. Убрзо је, 2013. године, Андреј добио сестру Адријану, а годину касније и брата Михајла. 

Пре четири године, 2021. године, у њихов дом је стигла и најмлађа девојчица, Аника. Овај млади пар тако данас у свом дому има тинејџере од 14, 12 и 11 година и четворогодишњу девојчицу, а занимљива је и прича о томе како су деца добила имена. 
 

Како је раније изјавила Мирка, она, њен партнер и њена мајка су бирали имена за прво троје деце, док су малишани бирали име за своју најмлађу секу.
Значења имена
 

Што се тиче значења њихових имена, Андреј се сматра правим хришћанским именом, а према неким подацима, води порекло из грчког језика са значењем "храбар, способан, смео."

Име старије ћерке Адријане потиче из латинског Хадрианус и има значење "житељ Адрије", а неки сматрају да је настало по имену римског императора Публиуса Аелиуса Хадриануса из другог века.
Михајло, име које носи њихов млађи син последњих година је све популарније, а у питању је библијско име које се односи на првог од седморице арханђела, које је успео да победи Луцифера. Превод ове хебрејске речи, заправо, има врло интересантно значење - "ко је као Бог?"

Име најмлађе девојчице, Анике, такође је последњих година у моди, а ово старо женско име има и веома моћно значење. Према претпостављеном пореклу имена из грчког језика, ово име означава ону која је "неустрашива"; "непобедива"; "борбена и храбра". Једном речју, значење имена Аника је "победница".

Yumama.mondo

деца Мирка Васиљевић вујадин савић афера
Извор:
Yumama. mondo
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРКА ВАСИЉЕВИЋ СЕ НИЈЕ ПОЈАВИЛА У ТУЖИЛАШТВУ Ево због чега је глумица изостала са саслушања поводом афере рекетирања Вујадина Савића
с

МИРКА ВАСИЉЕВИЋ СЕ НИЈЕ ПОЈАВИЛА У ТУЖИЛАШТВУ Ево због чега је глумица изостала са саслушања поводом афере рекетирања Вујадина Савића

15.10.2025. 15:32 15:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Због уцена које доживљава њен невенчани супруг МИРКА ВАСИЉЕВИЋ ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ? Сама се јавила лекарима, а ево колико је ОЗБИЉНО
глумица

Због уцена које доживљава њен невенчани супруг МИРКА ВАСИЉЕВИЋ ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ? Сама се јавила лекарима, а ево колико је ОЗБИЉНО

14.10.2025. 21:21 13:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај