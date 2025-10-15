МИРКА И ВУЈАДИН ИМАЈУ ЧЕТВОРО ДЕЦЕ Ево како се зову и колико имају година
Мирка Васиљевић и Вујадин Савић имају четворо деце, а ево колико имају година и како се зову.
Мирка Васиљевић и Вујадин Савић почели су да се забављају када су били јако млади - имали су по 19 година. Међутим, од почетка су знали да желе озбиљну везу, па иако се никада нису званично венчали, заједно су већ 16 година.
Лепа глумица у међувремену је родила четворо деце, прво већ 2011. када је имала само 20 година, а свом најстаријем сину дали су име Андреј. Убрзо је, 2013. године, Андреј добио сестру Адријану, а годину касније и брата Михајла.
Пре четири године, 2021. године, у њихов дом је стигла и најмлађа девојчица, Аника. Овај млади пар тако данас у свом дому има тинејџере од 14, 12 и 11 година и четворогодишњу девојчицу, а занимљива је и прича о томе како су деца добила имена.
Како је раније изјавила Мирка, она, њен партнер и њена мајка су бирали имена за прво троје деце, док су малишани бирали име за своју најмлађу секу.
Значења имена
Што се тиче значења њихових имена, Андреј се сматра правим хришћанским именом, а према неким подацима, води порекло из грчког језика са значењем "храбар, способан, смео."
Име старије ћерке Адријане потиче из латинског Хадрианус и има значење "житељ Адрије", а неки сматрају да је настало по имену римског императора Публиуса Аелиуса Хадриануса из другог века.
Михајло, име које носи њихов млађи син последњих година је све популарније, а у питању је библијско име које се односи на првог од седморице арханђела, које је успео да победи Луцифера. Превод ове хебрејске речи, заправо, има врло интересантно значење - "ко је као Бог?"
Име најмлађе девојчице, Анике, такође је последњих година у моди, а ово старо женско име има и веома моћно значење. Према претпостављеном пореклу имена из грчког језика, ово име означава ону која је "неустрашива"; "непобедива"; "борбена и храбра". Једном речју, значење имена Аника је "победница".