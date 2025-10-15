overcast clouds
НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА МРАЗ УНИШТИ ВАШЕ РУЖЕ! Погледајте неколико савета за заливање, орезивање и заштиту од ЗИМЕ

15.10.2025. 19:49
Пише:
Дневник
Извор:
lepaisrecna.mondo/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Правилна јесења нега кључна је за преживљавање ружа током зиме. Ево савета!

Руже, нарочито чајевке, грандифлоре и флорибунде, захтевају већу пажња него друге врсте цвећа. Након интензивне неге током пролећа и лета, лако је препустити се опуштенијем приступу у јесен и зиму, али то може имати нежељене последице.

Правилна јесења нега кључна је за преживљавање ружа током зиме.

Јесење чишћење ружа

Неопходно је за превенцију болести и штеточина, јер многи патогени презимљавају у земљишту. Темељно уклоните све опале листове и стабљике око биљке. Ако су заражени, баците их у смеће, не у компост.

Малчирање

Малчирајте руже тек када потпуно пређу у фазу мировања - обично након првог јачег мраза.

•           Дивље и жбунасте руже: довољно је 10–20 цм малча око основе.

•           Чајевке, грандифлоре и флорибунде: треба их затрпати малчем тако да место калемљења буде отпуно заштићено.

да
Фото: freepik, ilustracija

Заливање

Постепено смањујте заливање како се биљке приближавају мировању. Међутим, ако је јесен сува и без падавина, наставите са умереним заливањем - суво земљиште чини руже подложнијим оштећењима од мраза.

Грешке у припреми ружа за зиму

Не уклањајте оцвале цветове

То стимулише биљку да ствара нове пупољке, што није пожељно у јесен — циљ је успорити раст.

Не ђубрите руже

Престаните са прихраном 6–8 недеља пре очекиваног првог мраза. Касно ђубрење подстиче нежан, нов раст који лако страда од хладноће.

да
Фото: freepik, ilustracija

Не обављајте јаку јесењу резидбу

У хладнијим климама, резидба у јесен може отворити ране које су подложне оштећењу од мраза. Изузетак је када се стабљике скраћују како би се око биљке формирао заштитни хумак.

Како припремити руже за зиму

У хладним крајевима, чајевке, грандифлоре и флорибунде захтевају додатне мере:

•           Скратите стабљике на 60–90 цм када биљка потпуно пређе у мировање, како би се спречило њихово померање ветром и оштећење корена.

•           Формирајте хумку од 30 цм земље преко основе биљке, па додајте слој малча или сувог лишћа.

•           Умотајте биљку у прозрачне материјале попут јуте или користите специјалне заштитне капице.

•           У екстремно хладним крајевима стабљике се вежу у сноп, савијају у плитак ров и прекривају земљом. Када се земља смрзне, додаје се слој сламе. У пролеће се руже враћају у усправан положај.

Савети за негу ружа током целе године

•           Заливајте лети на сваких 7–10 дана. Жбунасте и дивље руже боље подносе сушу од чајевки.

•           Прихрањујте од пролећа до краја лета, пратећи упутства на паковању. Ђубриво распоредите око биљке, али не ближе од 15 цм од стабљика.

•           Пратите штеточине и болести: црна пегавост, пепелница, рђа, вируси, ваши и ларве ружиних оса су најчешћи проблеми.

•           Уклањајте оцвале цветове током сезоне раста да бисте подстакли ново цветање.

•           Редовно уклањајте коров, пазећи да не оштетите плитко корење.

•           Малчирајте слојем од 5–10 цм (дрвна сечка, кора, природни малч) да бисте сачували влагу и спречили раст корова., наводи lepaisrecna.mondo

Извор:
lepaisrecna.mondo/Дневник
Пише:
Дневник
