НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА МРАЗ УНИШТИ ВАШЕ РУЖЕ! Погледајте неколико савета за заливање, орезивање и заштиту од ЗИМЕ
Правилна јесења нега кључна је за преживљавање ружа током зиме. Ево савета!
Руже, нарочито чајевке, грандифлоре и флорибунде, захтевају већу пажња него друге врсте цвећа. Након интензивне неге током пролећа и лета, лако је препустити се опуштенијем приступу у јесен и зиму, али то може имати нежељене последице.
Јесење чишћење ружа
Неопходно је за превенцију болести и штеточина, јер многи патогени презимљавају у земљишту. Темељно уклоните све опале листове и стабљике око биљке. Ако су заражени, баците их у смеће, не у компост.
Малчирање
Малчирајте руже тек када потпуно пређу у фазу мировања - обично након првог јачег мраза.
• Дивље и жбунасте руже: довољно је 10–20 цм малча око основе.
• Чајевке, грандифлоре и флорибунде: треба их затрпати малчем тако да место калемљења буде отпуно заштићено.
Заливање
Постепено смањујте заливање како се биљке приближавају мировању. Међутим, ако је јесен сува и без падавина, наставите са умереним заливањем - суво земљиште чини руже подложнијим оштећењима од мраза.
Грешке у припреми ружа за зиму
Не уклањајте оцвале цветове
То стимулише биљку да ствара нове пупољке, што није пожељно у јесен — циљ је успорити раст.
Не ђубрите руже
Престаните са прихраном 6–8 недеља пре очекиваног првог мраза. Касно ђубрење подстиче нежан, нов раст који лако страда од хладноће.
Не обављајте јаку јесењу резидбу
У хладнијим климама, резидба у јесен може отворити ране које су подложне оштећењу од мраза. Изузетак је када се стабљике скраћују како би се око биљке формирао заштитни хумак.
Како припремити руже за зиму
У хладним крајевима, чајевке, грандифлоре и флорибунде захтевају додатне мере:
• Скратите стабљике на 60–90 цм када биљка потпуно пређе у мировање, како би се спречило њихово померање ветром и оштећење корена.
• Формирајте хумку од 30 цм земље преко основе биљке, па додајте слој малча или сувог лишћа.
• Умотајте биљку у прозрачне материјале попут јуте или користите специјалне заштитне капице.
• У екстремно хладним крајевима стабљике се вежу у сноп, савијају у плитак ров и прекривају земљом. Када се земља смрзне, додаје се слој сламе. У пролеће се руже враћају у усправан положај.
Савети за негу ружа током целе године
• Заливајте лети на сваких 7–10 дана. Жбунасте и дивље руже боље подносе сушу од чајевки.
• Прихрањујте од пролећа до краја лета, пратећи упутства на паковању. Ђубриво распоредите око биљке, али не ближе од 15 цм од стабљика.
• Пратите штеточине и болести: црна пегавост, пепелница, рђа, вируси, ваши и ларве ружиних оса су најчешћи проблеми.
• Уклањајте оцвале цветове током сезоне раста да бисте подстакли ново цветање.
• Редовно уклањајте коров, пазећи да не оштетите плитко корење.
• Малчирајте слојем од 5–10 цм (дрвна сечка, кора, природни малч) да бисте сачували влагу и спречили раст корова., наводи lepaisrecna.mondo