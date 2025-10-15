overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЉИЦЕ ДРАМЕ РАЂАЈУ СЕ У ОВА ТРИ ЗНАКА Толико су срчане да увек морају да буду примећене

15.10.2025. 18:49 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
Коментари (0)
s
Фото: pixabay.com/ilustracija

Код жена рођених у овим хороскопским знаковима емоције су гласне, изражајне и увек искрене. Кад се смеју – то је заразно. Кад плачу – дирну и најхладније срце. Кад се наљуте, рецимо да нико не би желео да буде у кожи људима на које су оне љуте.

И зато, ево која три хороскопска знака с поносом носе титулу краљица драме. 

Лавица

Ако постоји знак који зна како направити сцену – али с дозом гламура – то је Лавица. Она не драматизује јер жели пажњу, већ зато што живот за њу мора бити спектакуларан. Кад воли – обасјаће вас као сунце.

Кад се разочара – то једноставно не може да сакрије. Али пет минута касније већ ће се смејати, с новом фризуром и планом како да свет поново заврти око себе.

Лавица не зна за просечно – код ње је све или ватромет или ништа.

Шкорпија

Код Шкорпије ништа није површно. Она све доживљава интензивно. Кад воли, предаје се до последње емоције; кад је повређена, повлачи се у свој мрачни свемир пун мисли и интроспекције.

Њена драма није плитка – то је унутрашњи потрес. Кад каже да није ништа, заправо је све. Иако њене реакције могу изгледати претерано, оне су увек искрене. Шкорпија осећа свет као мало ко и управо је зато – незаменљива.

Рачица

Рачице су емоционални епицентри сваког друштва. Ако треба да се плаче – оне ће прве. Ако треба да се загрли – већ су рашириле руке. Њихова драма није театрална, него нежна и срчана.

Она зна како и најмањи тренутак да претвори у филмску сцену, али не зато што жели пажњу – него зато што искрено живи све што осећа. С њима никад није досадно: један дан су рањиве принцезе, други дан непоколебљиве хероине.

 

 

superzena.b92.net

Астро драма краљица
Извор:
superzena.b92.net
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај