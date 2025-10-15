ИНВАЗИЈА РАКУНА НА ЕВРОПУ, НЕМАЈУ ПРИРОДНЕ НЕПРИЈАТЕЉЕ Неконтролисано се шире, донели их амерички војници
Ракун, мали, симпатични сисар, постаје све већи проблем у Француској, нарочито у департману Жиронда, на западу земље, преноси телевизија БФМ.
Иако изгледа безазлено, ова животиња пореклом из Северне Америке класификована је као инвазивна врста и озбиљно нарушава равнотежу локалне фауне.
У Жиронди се тренутно налазе хиљаде ракуна, а сви потичу од неколико ракуна који су побегли из фарме егзотичних животиња у месту Кадожак почетком 2000-их.
Иако их има широм Француске, највећа концентрација ракуна налази се на североистоку земље, где су их амерички војници донели као кућне љубимце током боравка у НАТО бази у департману Ен, на северу Француске.
- Први пут сам их видео на својој тераси пре пет година и нисам ни знао да их има овде - рекао је становник места Сенак Никола Пуже.
Ракуни су почели да улазе и у његову кућу кроз отвор за мачку и једу храну за мачке. Чак ни врата са сензором нису их зауставила, успевали су да их отворе. Интелигенција ракуна изненађује и професионалне ловце.
- Ниједна друга врста не успева да подигне врата клопке користећи канџе и предње шапе - рекао је Фабијен Егал из Удружења овлашћених ловаца Жиронде (АДПАГ), које је морало да прилагоди замке и користи слаткише као мамац, јер их ракуни обожавају.
Између јула 2024. и јуна 2025. године, ухваћено је 275 ракуна, али њихов број и даље наставља да расте.
Према речима истраживача Жан-Франсоа Мајара из Француске канцеларије за биодиверзитет (ОФБ), ракуни представљају претњу за пољопривреду, здравље људи и очување природних врста, хране се птичијим јајима, ретким водоземцима и воћем, а могу да пренесу и болести опасне по људе. За разлику од Северне Америке, где имају природне непријатеље, у Француској их немају, што додатно убрзава њихово ширење. Упркос покушајима да се ситуација држи под контролом, стручњаци признају да је регулација популације ракуна готово немогућа.
- Врста је већ толико проширена да су шансе за успех равне нули - изјавила је Алис Дехристе из сектора за заштиту природних подручја Жиронде.
Једино решење, сагласни су стручњаци, јесте брза интервенција чим се открије присуство ракуна на новој територији. Међутим, без сталних средстава и системске стратегије, изгледи за заустављање ове "шармантне инвазије" су слаби.