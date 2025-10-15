ЧЕТВРТА БОЈА НА СЕМАФОРУ? Мање гужви, више безбедности ПРВИ ТЕСТОВИ ВЕЋ У ПРИПРЕМИ
Сви знамо да семафори имају три светла. Црвено значи "стани", жуто "успори", а зелено "крени".
Међутим, научници са Универзитета Северна Каролина предлажу да се семафорима дода четврта боја – бела, која би могла да потпуно промени начин на који функционише саобраћај.
Нова боја не би заменила постојеће светлосне сигнале, већ би представљала додатак који би олакшао кретање возила – посебно сада, када се на путевима све више појављују аутономна (паметна) возила. Идеја је да се обезбеди безбеднији, бржи и ефикаснији проток саобраћаја, пише Unionrayo.com.
Знак да аутономна возила преузимају контролу
За разлику од класичних светала, бело би се укључивало само када би се у близини раскрснице нашао довољан број аутономних аутомобила. Када кажемо аутономно возило, мислимо на ауто који може да вози сам, без потребе да човек управља њим.
Тада би се возила међусобно повезала и координисала пролазак кроз раскрсницу без потребе да чекају промену боја.
Возачима би то био једноставан сигнал: само пратите аутомобил испред себе – ако је он аутономни, он већ зна када треба стати, а када кренути.
Традиционална светла – црвено, жуто и зелено – наставила би да функционишу као и до сада. Бело би се појављивало само када би "паметна" возила међусобно преузела контролу над токовима саобраћаја.
Како функционише систем белог светла
Овај систем се заснива на дистрибуираном рачунарству – технологији која омогућава размену информација у реалном времену између аутомобила и семафора.
У пракси, процес би изгледао овако:
- Више аутономних аутомобила прилази раскрсници
- Она размењују податке о брзини, правцу и позицији
- Семафор детектује довољан број паметних возила
- Укључује се бело светло, што значи да возила сама управљају проласком
Када број аутономних возила опадне, систем се враћа на класичан режим
На овај начин, саобраћај би могао да протиче без непотребног заустављања, чиме би се смањиле гужве и потрошња горива.
Мање гужви, мања потрошња, више безбедности
Истраживачи са Универзитета Северна Каролина процењују да би додавање белог светла имало значајне позитивне ефекте:
- Са само 10% аутономних возила, кашњења би се смањила за око 3%
- Ако би већина возила била аутономна, кашњења би могла да се смање и до 94%
Мање чекања значи мање потрошње горива, мање загађења и више безбедности.
Бело светло би било јасан знак возачима да је саобраћај под контролом паметних система.
Први тестови већ у припреми
Тим са Универзитета Северна Каролина већ планира експериментална тестирања у контролисаним зонама, као што су луке – окружења са густим саобраћајем и мало пешака, идеална за испитивање новог система.
Иако су истраживачи предложили белу боју, истичу да се може користити и друга јасно уочљива нијанса – кључна је функција, а не сам тон светла.
Ако се систем покаже успешним, ово би могао бити почетак нове ере у којој људи и аутономна возила заједно управљају саобраћајем, користећи комуникацију уместо искључиво светлосних сигнала.
У скорој будућности, то додатно светло – било бело или друге боје – могло би да учини вожњу бржом, безбеднијом и ефикаснијом за све учеснике у саобраћају.