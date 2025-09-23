ОВО СЕ НЕ ВИЂА СВАКИ ДАН Возач остао ЗАГЛАВЉЕН У СЕМАФОРУ, након што је на њега НАЛЕТЕО ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРОТИНЕТОМ (ВИДЕО)
Један Кинез је постао виралан јер му се глава заглавила у семафору!
Несрећни човек је провео скоро сат времена са главом заглављеном у семафору, након што је у њега ударио електричним тротинетом.
Шокантно бизарна саобраћајна несрећа привукла је велику пажњу на кинеским друштвеним мрежама прошлог месеца.
Бизарна несрећа се десила, када је младић који је возио електрични тротинет ударио у привремени семафор у граду Ченгдуу.
Након удара, глава младића се некако заглавила унутар семафора, а ватрогасци су позвани да га ослободе из необичног „кавеза“.
Међутим, то је било лакше рећи него учинити, јер су чак и прве екипе за реаговање провеле око 40 минута секући метално кућиште, како би безбедно ослободиле човекову главу.
Човек је потом одведен у локалну болницу и потпуно се опоравио, али ће му бити много теже да се опорави од урнебесних онлајн шала које је инцидент инспирисао.
„Чеони судар, али само са лакшим оштећењима“, стручно је описао ситуацију паметни корисник Редита.
„Ово је ретко као добитак на лутрији“, коментарисао је неко други, док су други људи упоредили човека са Зеленим Фењером, преносе zanimljivostidana.com.
A Chinese man got his head stuck in a temporary traffic light after crashing his electric scooter. It took 40 minutes for the emergency services to free him.
byu/H1gh_Tr3ason ininterestingasfuck
(Prva.rs)