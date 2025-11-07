overcast clouds
8°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂУРИЋ РЕАГОВАО НА ИНЦИДЕНТ У ЗАГРЕБУ: „Jош један покушај застрашивања Срба“

07.11.2025. 23:46 23:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Tanjug

БЕОГРАД: Министар спољних послова Марко Ђурић саопштио је данас, након што се педесетак маскираних мушкараца окупило испред Српског културног центра у Загребу и узвикивало усташки поклич "За дом спремни", да је реч о још једном у низу покушаја зстрашивања српске заједнице и да очекује да надлежне институције Хрватске хитно идентификују и процесуирају починиоце.

"Са забринутошћу и огорчењем смо примили информацију о скупу педесетак маскираних лица испред Српског културног центра у Загребу, који су, уз певање усташких песама и симболике, покушали да застраше припаднике српске заједнице и организаторе манифестације која промовише културу, дијалог и узајамно поштовање", навео је Ђурић.

Истакао је да тај догађај, нажалост, није усамљен и потсетио на недавне инциденте у Сплиту, где су такође нападнути учесници и организатори културних програма посвећених српској традицији.

Министар упозорава да поновљени обрасци застрашивања шаљу јасну и веома забрињавајућу поруку.

"Очекујемо од надлежних институција Хрватске да хитно и ефикасно идентификују и процесуирају починиоце, да обезбеде заштиту Српском културном центру, као и свим припадницима српске заједнице у Хрватској. Упорно понављање оваквих појава није само питање безбедности - оно дубоко нарушава поверење, суживот и европске вредности на које се сви позивамо", указао је Ђурић.

Истакао је да Србија остаје посвећена миру, стабилности и сарадњи у региону, али да ће, исто тако, остати и чврсто уз свој народ, где год да живи. 

"Наставићемо да у институционалном и дипломатском оквиру предузимамо све што је потребно да се обезбеди сигурност, достојанство и право на културни и национални идентитет наших сународника", поручио је Ђурић.

Педесетак маскираних мушкараца, углавном младића, окупило се данас испред Српског културног центра у  Загребу, где се одржава изложба у оквиру Дана српске културе, и узвикивали усташки поклич "За дом спремни".

Маскирани мушкарци певали и песму "О Хрватска, о Хрватска, независна држава", а разишли су се након доласка интервентне полиције, пренео је ХРТ.

У Српском културном центру у загребу одржава се изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", у оквиру овогодишњих Дана српске културе.

 

марко ђурић Срби у Хрватској Хрватска
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај