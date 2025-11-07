ЂУРИЋ РЕАГОВАО НА ИНЦИДЕНТ У ЗАГРЕБУ: „Jош један покушај застрашивања Срба“
БЕОГРАД: Министар спољних послова Марко Ђурић саопштио је данас, након што се педесетак маскираних мушкараца окупило испред Српског културног центра у Загребу и узвикивало усташки поклич "За дом спремни", да је реч о још једном у низу покушаја зстрашивања српске заједнице и да очекује да надлежне институције Хрватске хитно идентификују и процесуирају починиоце.
"Са забринутошћу и огорчењем смо примили информацију о скупу педесетак маскираних лица испред Српског културног центра у Загребу, који су, уз певање усташких песама и симболике, покушали да застраше припаднике српске заједнице и организаторе манифестације која промовише културу, дијалог и узајамно поштовање", навео је Ђурић.
Истакао је да тај догађај, нажалост, није усамљен и потсетио на недавне инциденте у Сплиту, где су такође нападнути учесници и организатори културних програма посвећених српској традицији.
Министар упозорава да поновљени обрасци застрашивања шаљу јасну и веома забрињавајућу поруку.
"Очекујемо од надлежних институција Хрватске да хитно и ефикасно идентификују и процесуирају починиоце, да обезбеде заштиту Српском културном центру, као и свим припадницима српске заједнице у Хрватској. Упорно понављање оваквих појава није само питање безбедности - оно дубоко нарушава поверење, суживот и европске вредности на које се сви позивамо", указао је Ђурић.
Истакао је да Србија остаје посвећена миру, стабилности и сарадњи у региону, али да ће, исто тако, остати и чврсто уз свој народ, где год да живи.
"Наставићемо да у институционалном и дипломатском оквиру предузимамо све што је потребно да се обезбеди сигурност, достојанство и право на културни и национални идентитет наших сународника", поручио је Ђурић.
Педесетак маскираних мушкараца, углавном младића, окупило се данас испред Српског културног центра у Загребу, где се одржава изложба у оквиру Дана српске културе, и узвикивали усташки поклич "За дом спремни".
Маскирани мушкарци певали и песму "О Хрватска, о Хрватска, независна држава", а разишли су се након доласка интервентне полиције, пренео је ХРТ.
У Српском културном центру у загребу одржава се изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", у оквиру овогодишњих Дана српске културе.