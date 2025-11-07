СТАРЦА УСМРТИО АУТОМОБИЛ Сумња се да је за воланом био полицајац
07.11.2025. 21:46 21:47
Осамдесетогодишњи мушкарац преминуо је пошто га је вечерас ударио аутомобил у Улици Исмаил Криезиу у Призрену, саопштио је портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.
Како је рекао, осумњичени у овом случају је полицијски службеник из Призрена, који је у тренутку несреће био ван дужности и кретао се приватним возилом.
Осумњичени се тренутно налази у Полицијској станици у Призрену.
"За даље административне и кривичне поступке координисаћемо се са Инспекторатом Полиције Косова (ИПК) и дежурним тужиоцем, о чему ћете бити благовремено обавештени“, рекао је он.
(Telegraf.rs / Kossev)