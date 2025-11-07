broken clouds
СТАРЦА УСМРТИО АУТОМОБИЛ Сумња се да је за воланом био полицајац

07.11.2025. 21:46 21:47
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Осамдесетогодишњи мушкарац преминуо је пошто га је вечерас ударио аутомобил у Улици Исмаил Криезиу у Призрену, саопштио је портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.

Како је рекао, осумњичени у овом случају је полицијски службеник из Призрена, који је у тренутку несреће био ван дужности и кретао се приватним возилом.

Осумњичени се тренутно налази у Полицијској станици у Призрену.

"За даље административне и кривичне поступке координисаћемо се са Инспекторатом Полиције Косова (ИПК) и дежурним тужиоцем, о чему ћете бити благовремено обавештени“, рекао је он.

(Telegraf.rs / Kossev)

 

