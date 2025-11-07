broken clouds
07.11.2025.
ИСПУНИО ОБЕЋАЊЕ МАЂАРИМА Орбан: Добио сам изузеће од америчких санкција на руску енергију

07.11.2025. 22:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас, након разговора са америчким председником Доналдом Трампом у Белој кући, да је добио изузеће од америчких санкција на руске енергенте.

Орбан рекао да је Мађарска успешно заштитила свој план за смањење рачуна за енергију, као и да ће бити у потпуноси изузета од санкција везаних за гасоводе Турски ток и Дружба, пренела је мађарска агенција МТИ.

Трамп и Орбан састали су се раније данас у Белој кући како би разговарали о зависности Мађарске од руске нафте и о могућностима јачања економске сарадње између две земље.

Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

То је њихов први билатерални састанак откако се Трамп вратио у Белу кућу у јануару, пренео је Ројтерс.

 

виктор орбан санкције Доналд Трамп изузеће
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
