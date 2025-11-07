ИСПУНИО ОБЕЋАЊЕ МАЂАРИМА Орбан: Добио сам изузеће од америчких санкција на руску енергију
07.11.2025. 22:18 22:23
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас, након разговора са америчким председником Доналдом Трампом у Белој кући, да је добио изузеће од америчких санкција на руске енергенте.
Орбан рекао да је Мађарска успешно заштитила свој план за смањење рачуна за енергију, као и да ће бити у потпуноси изузета од санкција везаних за гасоводе Турски ток и Дружба, пренела је мађарска агенција МТИ.
Трамп и Орбан састали су се раније данас у Белој кући како би разговарали о зависности Мађарске од руске нафте и о могућностима јачања економске сарадње између две земље.
То је њихов први билатерални састанак откако се Трамп вратио у Белу кућу у јануару, пренео је Ројтерс.