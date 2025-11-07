ПУПОВАЦ O УСТАШКИМ ПЕСМАМА ИСПРЕД СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА: Ово не може да не брине Србе у Хрватској, али не треба да нас узнемири
ЗАГРЕБ: Председник Самосталне демократске српске странке (СДС С), посланик у Хрватском сабору Милорад Пуповац изјавио је, поводом инцидената испред Српског културног центра у Загребу, где је данас педесетак младића певало усташке песме, да то не може да не брине Србе у Хрватској, али да српска заједница не жели допустити да је то узнемири.
"Ми се нисмо окупили да бисмо узнемиравали и нисмо се окупили да будемо уземирени", рекао је Пуповац за РТЛ и додао да данашњи догађај испред Српског културног центра не може да не брине и добар део других грађана Хрватске.
Опозициона посланица у хрватском сабору Далија Орешковић рекла је да је око 19.00 сати видела како се група од педесетак маскираних младића у црно обучена са капуљачама на главама приближава просторијама Српског културног центра.
"У том тренутку ја сам била иза њих. Међутим, када су видели да је полиција распоређена онда су одглумили као да се спонтано окупљају у кафићу преко пута. Ја сам потом ушла на отварање изложбе, а споља се чуло свакакво добацивање и довикивање", рекла је Орешковић.
Педесетак маскираних мушкараца, углавном младића, окупило се данас испред Српског културног центра у Загребу, где се одржава изложба у оквиру Дана српске културе, и узвикивали усташки поклич "За дом спремни".
Маскирани мушкарци певали и песму "О Хрватска, о Хрватска, независна држава", а разишли су се након доласка интервентне полиције, пренео је ХРТ.
У Српском културном центру у загребу одржава се изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", у оквиру овогодишњих Дана српске културе.