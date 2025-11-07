overcast clouds
(ВИДЕО) ПОСЛЕ СПЛИТА, НА ДАНИМА СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ЗАГРЕБУ, ПОЛИЦИЈА СПРЕЧИЛА НАСИЉЕ! Маскирани мушкарци с капуљачама покушали да упадну

07.11.2025. 19:37 20:02
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs/Index.hr
Фото: pixabay.com

У Прерадовићевој улици, у самом центру Загреба, припадници интервентне полиције вечерас су спречили маскиране мушкарце с капуљачама да уђу у просторије Српског културног центра, где се отвара изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", којом започињу Дани српске културе.

У питању је иста манифестација коју се, према речима организатора, у Сплиту покушало спречити насиљем и говором мржње те због које је полиција притворила девет особа.

Како неслужбено преноси Јутарњи лист, током дана је међу навијачким групама кружио позив да се окупе у Прерадовићевој улици, због чега је стигао велики број припадника интервентне полиције.

У једном тренутку појавили су се мушкарци у црним капуљачама, који су и покушали ући у просторије, али су у томе спречени. Након тога су почели да скандирају "Независна држава Хрватска".

Како преноси Index.hr, било је окупљено око 50 мушкараца.

Након што су отпевали "О Хрватска, о Хрватска, независна држава" и скадирали "За дом спремни", отишли су с места догађаја.

 
Вести Регион
