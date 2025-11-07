ТРАГЕДИЈА НА ПУТУ ЗРЕЊАНИН - ЕЛЕМИР Аутомобил слетео са пута и ударио у дрво, возач преминуо на лицу места
07.11.2025. 19:07 19:09
Једна мушка особа погинула је у саобраћајној несрећи која се данас догодила на путу Зрењанин – Елемир, сазнаје „Дневник“.
Саобраћајна несрећа је Полицијској управи у Зрењанину пријављена око 16.40 часова.
Како нам је речено у зрењанинској полицији, до несреће је дошло када је аутомобил марке „рено“ слетео са пута и ударио у дрво.
На лице места су изашли полиција, ватрогасци-спасиоци и Хитна помоћ. Лекари су констатовали смрт возача, а његово тело је послато на обдукцију.
Обављен је увиђај и тренутно се утврђују све околности које су довеле до овог трагичног догађаја.