СТАЊЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Камиони на Батровцима чекају три сата, задржавање за аутомобиле на Хоргошу сат времена
07.11.2025. 19:04 19:05
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције у 17.15 часова задржавање за теретна возила на граничном прелазу Батровци на излазу из Србије је три сата.
Како је саопштио Ауто-мото савез Србије, аутомобили на прелазу Хоргош, на излазу из земље, чекају сат времена.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
Задржавања нема ни на наплатним станицама на путевима у Србији.
Најоптерећенији путни правци I приоритета одржавања су проходни и нема снега.
Државни путеви II и III приоритета одржавања су такође проходни, саопштио је АМСС.