САЈ ДОБИО НОВОГ КОМАНДАНТА Сомборац Игор Жмирић на челу елитне полицијске јединице

Министарство унутрашњих послова саопштава да је решењем директора полиције, данас, за команданта Специјалне антитерористичке јединице постављен пуковник полиције Игор Жмирић.

Рођен је у Сомбору пре 46 година у патриотској породици са полицијском традицијом. Његов деда био је некадашњи начелник сомборске полиције, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Падобранство, које је заволео још као тинејџер, убрзо га је довело у редове Војске Југославије, а касније и у легендарну 63. падобранску бригаду, наводи се у саопштењу. 

Након војног ангажмана, а по ригорозној селекционој провери прелази у новоформирану јединицу - Жандармерију, а потом и у Противтерористичку јединицу. 

У ПТЈ-у се издвојио као један од најбољих, када је 2004. године од стране тадашњег министра МУП-а одликован златником „Јаков Ненадовић“ и проглашен за најбољег специјалца Министарства унутрашњих послова, а 2024. године донета је повеља о одликовању Игора Жмирића орденом звезде „Јакова Ненадовића“. 

Након укидања ПТЈ-а 2016. године, прошао је веома захтевну селекцију и постао припадник Специјалне антитерористичке јединице.

На предлог директора полиције и сагласност тадашњег команданта САЈ-а постављен је 2019. године на место помоћника команданта Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката, задужен за вођење, унапређење и организацију послова безбедносне заштите одређених лица и објеката. 

У тој јединици је радио до 2021. године када је упућен у Жандармерију, на место саветника команданта. На предлог министра и руководства Дирекције полиције 2023. године вратио се на место помоћника команданта Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката. 

Жмирић је учествовао у обукама и разменама искустава са најелитнијим јединицама света – руским, америчким, француским. Такође, завршио је и престижну Академију за спровођење закона у Будимпешти, јединог ФБИ тренинг центра у Европи.

Вишеструки је првак Србије у падобранству, оснивач клуба „Грифон“ и директор падобранске репрезентације Србије.

Ожењен је и отац троје деце.

