ТЕШКО ПОВРЕДИО ДЕЧАКА Четири и по године затвора за возача због ударања детета прошле године ПРЕСУДА ЈЕ ПРАВОСНАЖНА
Апелациони суд у Београду правоснажно је осудио Миладина Мацуру на казну затвора од четири и по године затвора јер је 21. октобра 2024. године у Улици Јурија Гагрина колима ударио 10-годишњег дечака који је задобио тешке повреде.
Он је осуђен за кривично дело тешко дело против безбедности јавног сообраћаја, објављено је на сајту тог суда.
Њему је изречена и мера безбедности забране управљања моторним возилом "Б" категорије у трајању од пет година.
Апелациони суд је оценио да је првостепени суд правилно утврдио све околности које утичу да казна буде мања или већа и дао им одговарајући значај, односно правилно ценио олакшавајуће и отежавајуће околности на страни окривљеног.
Од олакшавајућих околности је суд ценио да је окривљени признао кривично дело и изразио искрено кајање, док је од отежавајућих околности имао у виду да је он више пута кажњаван и да су му два пута изречене мере забране управљања аутомобилом, да се пуномоћник малолетног оштећеног придружио кривичном гоњењу окривљеног, чињеницу да је окривљени напустио лице места пре него што се уверио да ли је неко повређен, да је возио у стању веома тешке алкохолисаности и под дејством психоактивне супстанце, возио најмање 80 km/h на деоници где је ограничење 50 km/h.